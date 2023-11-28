Janet南極大陸辦婚禮！企鵝、海豹當花童 絕美婚紗照震撼人心
潘瑋柏（潘帥）和大陸空姐宣云（Luna）結婚3年，近日被爆料12月將在峇里島補辦浪漫海島婚禮，飯店人員說得言之鑿鑿，但當事人尚未證實。回顧藝人辦過的特色婚禮，Janet（謝怡芬）和混血老公George Young選在南極大陸完婚，酷寒的冰川當禮堂，企鵝、海豹是賓客，堪稱前所未見，兩人也立下創舉，拍下獨一無二、絕美的婚紗照。
記者楊穎軒／綜合報導
Janet與George在國外長大，不喜歡傳統婚禮的繁文縟節，決定不宴客也不找伴郎、伴娘，George知道老婆夢想在南極結婚，兩人計畫整整1年，2015年1月底，克服長途跋涉、舟車勞頓，小倆口抵達極度寒冷的南極，照片中，Janet和George穿上西裝和白紗，站在白雪靄靄景緻前留影，後方還有一群阿得利小企鵝在旁當小花童。
這場另類婚禮，Janet、George和旅遊節目《瘋台灣全明星：愛之旅》合作，紀錄這趟不可能的任務，整趟旅程總花費3,300萬元，因為製作單位協辦出資，以及部分親友自己買船票，2人實際上只花費300萬元，夫妻倆在世界的盡頭交換誓詞，張鈞甯、蘇打綠也到場參加，撼動人心的程度和用錢買不到的畫面，肯定讓新人永生難忘。
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