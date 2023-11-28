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綠議員為中央補助爭議嗆告！傳台中40位校長怒退群　蔡壁如聲援

▲蔡壁如批評，綠營拿中央補助款當籌碼還恐嚇校長，是不仁不智。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.11.28）
▲蔡壁如批評，綠營拿中央補助款當籌碼還恐嚇校長，是不仁不智。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2023.11.28）

記者顏幸如／台中報導

台中市「中央一毛不給」爭議延燒到市議會，綠營市議員決定將歲入有關「中央補助經費」送大會討論。有退休校長在地方教育社群分享相關報導，民進黨議員王立任認為傳播不實消息嗆告，揚言「不是收回就沒事」，引發近40人怒退群。民眾黨立委候選人蔡壁如批評，綠營根本是把單純的文教預算變成選舉的「案上魚肉」，任由民進黨議員宰割。

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台中市長盧秀燕日前多次指出，水湳國際會展中心、巨蛋、綠美圖等3大台中重要建設，中央「一毛都不給」，都由市府自籌經費，質疑台中6位民進黨立委「都在睡覺嗎？」引起綠營不滿，戰火燒向正在開定期會的市議會。

市議會上周分組預算審查，文教委員會針對中央補助教育局、運動局近180億元決議送大會討論，外界解讀為民進黨團藉此要求盧秀燕針對「中央一毛不給」說法給道歉。

▲王立任表示「不是收回就沒事」，後續引起退群爭議。（圖／讀者提供，2023.11.28）
▲王立任表示「不是收回就沒事」，後續引起退群爭議。（圖／讀者提供，2023.11.28）
日前有退休校長在成員近500人的海線教育LINE群組分享相關新聞，群組內的市議員王立任立刻嗆聲內容不實，並說「再有抹黑行為將提告」，該名退休校長趕緊回收訊息，王又嗆「不是回收就沒事」，惹怒40多人集體退群。後來該名退休校長在群組道歉、王立任也收回相關訊息、不再追究此事，事後約20名退群者重新加入群組。

王立任事後表示，真相是委員會決議將歲入的中央補助部分送大會討論、讓市長盧秀燕說明，歲出一毛錢都沒刪除。教育文化委員會是共識決，當時與會的國民黨議員都沒有意見，且送大會是在所有議員見證下進行公開討論。從頭至尾歲出、歲入都沒有刪，何來擋預算之說？

▲王立任表示校長引用不實的評論，收回後他也不再追究此事。（圖／王立任提供，2023.11.28）
▲王立任表示校長引用不實的評論，收回後他也不再追究此事。（圖／王立任提供，2023.11.28）
王立任說，該名校長貼出的媒體社論，指控他與另名市議員江肇國擋預算，的確是沒查證的不實消息，他基於捍衛個人聲譽，不能容忍抹黑造謠。他表示該群組屬聯誼性質，成員並非都是校長，要不要退群他無法干預，但該名退休校長隨即公開表示歉意，自己也收回相關訊息、不再追究此事。對於有人未經查證就四處渲染譴責，說有40多個校長退群，他認為非常不可取。

民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如聲援校長，批評單純的文教預算變成拚選舉的「案上魚肉」，任由民進黨議員宰割，導致地方起寒蟬效應。這些一般性補助款本來就是中央該給地方的錢，民進黨拿來政治操作、不顧一切扼殺教育預算，根本不仁不智，難怪基層校長看不下去。蔡壁如更嗆對手蔡其昌，放任子弟兵利用中央補助款當籌碼，拿台中市學童的教育經費進行政治鬥爭、用政治力羞辱教育人員，難道不感到汗顏嗎？

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