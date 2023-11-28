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1至9月觀光旅館平均房價4626元　國旅住客成長

▲受到消費者物價指數、基本工資上揚，以及服務型態變化，平均房價上漲，觀光旅館業平均房價增至4626元。（示意圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲受到消費者物價指數、基本工資上揚，以及服務型態變化，平均房價上漲，觀光旅館業平均房價增至4626元。（示意圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者許若茵／台北報導

觀光署今（28）日公布1至9月觀光旅館及旅館住宿資料，住客人次較111年同期成長，整體住客人次趨近疫情前水準，本國旅客人次更是上揚，但受到消費者物價指數、基本工資上揚，以及服務型態變化，平均房價上漲，觀光旅館業平均房價增至4626元。

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今觀光署公布1至9月觀光旅館及旅館合計住客人次約為5030.9萬人次，較111年同期4083.3萬人次增加約947.6萬人次，成長23.21%，且僅較108年同期住客約5389.1萬人次，小幅下降約6.65%，整體住客人次已趨近疫情前108年同期之水準。

 以本國籍住客觀之，1至9月本國籍住客人次較111年同期增加約227.5萬人次，較108年同期增加約694.4萬人次，顯示疫情改變國人旅遊習慣，國境開放後，國內旅遊風氣持續熱絡。

客房住用率部分，台南市觀光旅館及旅館客房住用率皆名列前二，觀光旅館客房住用率為65.98%，旅館客房住用率51.68%，台南市住客人次以8至9成為本國籍住客，顯示台南旅遊深受國人喜愛。

進一步檢視112年前3季房價結構，旅館市場逐漸分眾化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容及客群分眾方式，因應旅客需求發展不同市場定位。

以觀光旅館業平均房價4626元觀之，其中高於平均房價觀光旅館僅佔整體33%，包含許多提供高品質服務體驗觀光旅館，同時顯示在國旅市場中以精緻旅遊住宿型態日益興盛；另有67%之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3333元。旅館業平均房價2679元，其中高於平均房價旅館僅佔整體25%；另有75%之旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價旅館為計算基準，其平均房價為1874元。

觀光署指出，平均房價上漲原因包含國人住宿型態之改變，部分業者為提高服務品質，提供一泊二食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽或當地藝文舞蹈表演等服務，並朝提供精緻高端的服務方式；其次推估因各項原物料價格上漲，112年1-9月消費者物價指數(CPI)較111年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資亦逐年調升，由108年23,100元增至112年26,400元，除此之外電價之調漲，進而推升觀光旅館經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施營運成本。

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