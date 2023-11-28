1至9月觀光旅館平均房價4626元　國旅住客成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
以本國籍住客觀之，1至9月本國籍住客人次較111年同期增加約227.5萬人次，較108年同期增加約694.4萬人次，顯示疫情改變國人旅遊習慣，國境開放後，國內旅遊風氣持續熱絡。
客房住用率部分，台南市觀光旅館及旅館客房住用率皆名列前二，觀光旅館客房住用率為65.98%，旅館客房住用率51.68%，台南市住客人次以8至9成為本國籍住客，顯示台南旅遊深受國人喜愛。
進一步檢視112年前3季房價結構，旅館市場逐漸分眾化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容及客群分眾方式，因應旅客需求發展不同市場定位。
以觀光旅館業平均房價4626元觀之，其中高於平均房價觀光旅館僅佔整體33%，包含許多提供高品質服務體驗觀光旅館，同時顯示在國旅市場中以精緻旅遊住宿型態日益興盛；另有67%之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3333元。旅館業平均房價2679元，其中高於平均房價旅館僅佔整體25%；另有75%之旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價旅館為計算基準，其平均房價為1874元。
觀光署指出，平均房價上漲原因包含國人住宿型態之改變，部分業者為提高服務品質，提供一泊二食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽或當地藝文舞蹈表演等服務，並朝提供精緻高端的服務方式；其次推估因各項原物料價格上漲，112年1-9月消費者物價指數(CPI)較111年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資亦逐年調升，由108年23,100元增至112年26,400元，除此之外電價之調漲，進而推升觀光旅館經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施營運成本。