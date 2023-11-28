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金融海嘯以後最慘！今年經季成長率1.42％　3原因衝擊創14年新低

▲今年全年GDP下修至1.42％，主要影響因素包括全球終端商品需求疲弱、產業鏈持續調整庫存、民間投資受到全球經濟前景不確定性高的壓抑等。（圖／翻攝自Pixabay）
▲今年全年GDP下修至1.42％，主要影響因素包括全球終端商品需求疲弱、產業鏈持續調整庫存、民間投資受到全球經濟前景不確定性高的壓抑等。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

行政院主計總處今（28）日公布最新經濟成長率（GDP）預測，今年全年GDP下修至1.42％，主要影響因素包括全球終端商品需求疲弱、產業鏈持續調整庫存、民間投資受到全球經濟前景不確定性高的壓抑等，最新GDP預測為2010年、14年以來最慘，也就是金融海嘯之後最低的經濟成長。

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主計總處預測，今年第4季成長5.22％；全年實質GDP規模雖上調，但前兩年規模也上修而墊高基數，導致全年經濟成長率下修0.19個百分點至1.42％，每人GDP 3萬2247美元，每人GNI 3萬3219美元，CPI上漲2.46％。

主計總處指出，全球終端商品需求疲弱，產業鏈持續調整庫存，國際貨幣基金（IMF）10月預測今年世界貿易量成長0.9％，外貿動能不振，預測今年Q4季我國商品出口1150億美元，年增2.89％。

展望明年，隨全球終端商品消費回溫，庫存逐漸回到健康水位，IMF 預測世界貿易量成長率回升至3.5％，加上人工智慧、高效能運算及 車用電子等新科技應用持續擴展，均可挹注出口動能，預測明年我國商品出口4593億美元、進口3820億美元，分別年增6.33％及7.35％；服務貿易方面，跨境旅遊穩健復甦，旅行收支可望持續回升，併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出、入分別實質成長 7.10％及8.70％。

民間投資方面，全球經濟前景不確定性仍高，企業投資計畫審慎， 加上基數已高，預測112年第4季民間投資實質負成長11.91％，併計 前3季後，全年負成長9.81％(下修3.88個百分點)

在物價方面，參考國際機構預測及近期油價走勢，設定今年第4季OPEC油價每桶 88.4美元，全年每桶83.8美元；明年每桶89.4美元。國際原物料價格因需求不振而回落，抵銷新台幣貶值的成本壓力，但下半年接連的颱風豪雨，推升食物類漲幅，加上休閒娛樂費及房租漲勢延續，預測今年消費者物價指數上漲2.46％；明年因服務類價格上漲壓力仍在，預測CPI上漲1.64％。

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