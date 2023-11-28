啦啦隊女神「小珍奶」棄科技業高薪還發單曲！超仙本名意外曝光了

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成為啦啦隊之前，王芯羽其實是一名科技業管理師，當時在網路上就小有人氣，甚至被封為「科技業女神」，不過她逐漸意識到自己的不快樂，便決定放棄穩定高薪的工作，勇敢追逐夢想，雖然生活變得忙碌，但內心卻更加寧靜且充實。
在外表光鮮亮麗的背後，其實王芯羽一路上遭受著許多人的負面評論，但她始終忠於自己的選擇，持之以恆在這條路上堅持著，而這份心，也逐漸打動不少當初對她不看好的人。由音樂製作人楊海德老師作曲，與王芯羽共同作詞的〈微笑的眼淚〉，描寫了生活中經歷的美好與挑戰，王芯羽藉此鼓勵大家堅持自己的信念，「不論遇到什麼困難，都要微笑地面對，因為這些眼淚，最終都會成為你們最珍貴的回憶。」
雖然有了歌手新身分，工作上也安排了不少宣傳行程，但王芯羽從沒忘記身為職棒啦啦隊的職責，面對中華健兒即將為亞錦賽開打，她也喊話替中華隊每位球員加油，貼心的她，更是提醒球迷應援時要好好保護喉嚨，「不管當天你是在大巨蛋現場還是在螢幕前，我們都要一起為球員用力護航加油！球迷應援當天記得要補充水分、保持喉嚨濕潤，且帶著喉糖，隔天才不會沙啞喔！」單曲已於各大音樂平台發行，MV也正式在YouTube上推出。
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