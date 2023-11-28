全球首例「氮氣面罩」死刑！美阿拉巴馬州明年將拍板執行
美國阿拉巴馬州一名死刑犯史密斯（Kenneth Eugene Smith）在去年原本被執行注射死刑，但因為2022年設備故障操作有失導致執行失敗，根據阿拉巴馬州州長最新拍板決定，同意將使用「氮氣（nitrogen gas）面罩」取代施針進行死刑，這也是全球第一次使用氮氣死刑。
國際中心楊智傑／綜合報導
死刑犯史密斯1988年與同夥約翰（John Forrest Parker）受雇成為殺手，當地牧師以每人1000美元的金額，雇用兩人協助殺害妻子詐取保險金而被判處死刑。現年58歲的史密斯，不僅經過長期監禁，在去年執行注射死刑時，又因系統設備故障而取消執行。為此，他透過律師向政府要求不得再以「注射」執行死刑，因前一次遭受太多痛苦折磨，包含刑行人多次尋找靜脈、被長時間扎針等，改要求其他以替代手段進行死刑。
根據《今日美國》與《美聯社》報導，阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）批准檢方請求，同意使用從未採取過的「氮氣」方法處決死刑犯，阿拉巴馬州最高法院也以6票贊成、2票反對批准請求，並在州長簽署通過下，預計於2024年1月25日執行。
氮氣死刑是藉由佩戴特殊面罩讓死刑犯陷入窒息而死亡，面罩會遮掩死囚的口鼻部位，並以大量純氮氣取代一般空氣，最終完成缺氧死亡的目標。美國只有三個行政區批准氮氣處決，除了阿拉巴馬外，其他兩地分別是密西西比和奧克拉荷馬州
這是全球首例氮氣缺氧死刑，《英國醫學期刊》指出過去某些工安意外都曾有死者在沒有警覺或逃跑跡象下，因進入純氮倉儲或誤吸純氮氣體喪命，顯示人體並未發生異常；然而，不少反對團體仍堅稱此舉是將史密斯作為人體實驗的犧牲品，「因為你無法判定執行時會發生什麼」，但支持方仍堅持氮氣處決是一種人道行刑方式，強調其「速度快又無傷痛」的特性。