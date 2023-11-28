外需疲弱、企業投資動能減緩！第3季GDP估2.32％　與前次概估持平

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主計總處自外需、內需、生產等3大面向觀察Q3經濟表現。首先在外需方面，輸出部分受終端需求疲弱與AI應用興起交互影響，Q3按美元計價商品出口較上年同季減 5.08％（以新台幣計價減0.76％），航運服務也同步放緩。不過，來台旅客持續回升，挹注服務輸出，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出負成長1.35％。
而進口方部分，廠商備料需求仍然疲弱，加上半導體設備購置劇減，Q3按美元計價商品進口減 19.07％（以新台幣計價減15.39％)，然而，服務輸入隨國人出國顯著增加而持續攀升，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入負成長4.45％；輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻1.65個百分點。
第二，內需方面，主計總處表示，第3季民間消費實質成長9.23％，對經濟成長貢獻4.15個百分點，服務消費仍為帶動成長的關鍵動能。其中，Q3零售業、餐飲業營業額較上年同季分別增5.52％及16.10％， 陸空客運、旅宿、休閒娛樂等相關服務消費大幅增加，股市升溫也挹注證券交易手續費，綜計各項消費並剔除來台旅客消費及物價因素後，Q3季國人在國內的消費成長3.41％。
在資本形成部分，航空業者為應跨境旅遊需求積極擴增運力，加上營業用客車購置增加，運輸工具投資強勁成長。不過，終端需求仍顯疲弱，企業投資動能減緩，加上上年同季基數較高，Q3新台幣計價資本設備進口年減22.63％，國內製造業投資財生產量也減1.95％，營建工程及機械設備投資續呈縮減，加上存貨去化，併計各項並剔除物價因素後，資本形成實質負成長12.29％，對經濟成長負貢獻3.49個百分點。
最後，在生產方面，受全球經濟復甦步調遲緩，供應鏈持續減產以去化庫存衝擊，工業實質負成長4.89％，Q3製造業生產指數負成長11.43％；併計三角貿易及研發後，製造業實質毛額 負成長4.70％，對經濟成長負貢獻1.69個百分點。
服務業部分，批發業因全球終端消費動能低迷，約制下游採購力道，Q3季營業額年減 4.65％；併計零售業並剔除物價因素後，批發及零售業實質毛額成長0.73％，對經濟成長貢獻0.06個百分點；運輸及倉儲業雖因國內製造生產活動放緩，貨運需求減少，但出遊人潮顯著增加，陸上及航空客運量均大幅成長，Q3季運輸及倉儲業實質毛額成長27.53％，對經濟成長貢獻1.06個百分點。
住宿及餐飲業因民眾出遊消費熱絡，加上國外旅客持續回流，Q3季餐飲業營業額增 16.10％，觀光旅館總營收增14.03％，住宿及餐飲業實質毛額成長13.62％，對經濟成長貢獻 0.34個百分點；金融及保險業部分，金融機構利息收支淨額減9.31％，惟手續費收入增 20.77％，加上股市交易回溫，證券期貨業營收增26.91％，併計保險服務及投信投顧經理費等資 料，第3季實質毛額成長4.65％，對經濟成長貢獻0.29個百分點。