君悅推馬來西亞菜吃到飽！加碼抽機票 晶華推30公分加長型牛小排
全台飯店自助餐廳紛紛限時升級，台北君悅酒店即日起至12月10日推出「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」，由新加坡籍台北君悅執行總主廚陳萬欽親領團隊製作道地美味，獻上馬來西亞肉骨茶、馬來風味烤魚及仁當牛肉、馬來式蔬菜沙拉等菜色，午、晚餐供應，價位最低平日每位1,680元+10%起。並推出凡四人同行即獲抽獎資格，12月10日抽出馬來西亞國際航空台北到吉隆坡、亞洲航空台北到亞庇來回機票各兩張。另外，台北晶華酒店則推出「加長型美國帶骨牛小排」套餐，雙人品饗價8,800元，除了總長30公分、份量達36盎司的牛小排，套餐包含湯品、鮮蔬沙拉吧、甜點吧。
記者葉盛耀/綜合報導
台北君悅酒店總經理陳隆慶即是馬來西亞籍，他提到，來台工作深耕十多年，一直很希望能有機會推廣家鄉的好味道，此次台北君悅酒店凱菲屋自助餐廳攜手馬來西亞友誼及質易中心與馬來西亞觀光局，推出為期兩週的馬來西亞美食節活動，期待將馬來西亞熱情陽光的美好帶給每位到訪賓客。其中菜色首推「經典肉骨茶」，是將當歸、桂皮、丁香等藥材入雞湯慢熬3小時，添入精選油花均勻豬肋排、帶皮蒜頭續燉1小時，至湯色深濃、甘口宜人。
「香料咖哩麵」則是香炒紅洋蔥、香茅、蝦米等香料，綜合紅黃咖哩、椰奶、檸檬葉與濃雞湯熬製湯底，搭配現燙油麵、炸洋芋、雞胸肉及魚丸等佐料，再以金桔檸檬、香菜靈魂添香。還有「馬來風味烤魚」，選用現流鱸魚，魚肚填入洋蔥絲、抹上秘製參峇醬，佐入檳城峇拉煎蝦膏提升鮮美海味，以香蕉葉包覆放入烤箱並鎖住魚肉水分，味香撲鼻。
活動期間推出凡四人同行享用凱菲屋午餐或晚餐即獲抽獎資格，台北君悅將於12月10日晚間抽出馬來西亞國際航空台北到吉隆坡、亞洲航空台北到亞庇來回機票各兩張，以及吉隆坡君悅酒店、亞庇京那巴魯凱悅酒店、吉隆坡武吉加里爾凱悅嘉軒酒店免費住宿兩晚含翌日早餐及凱菲屋自助餐、彩日本料理自助餐券等超值大獎。
凱菲屋目前每人餐價平日午、晚餐每位1,680元，週五晚餐、週六、週日及國定假日之午晚餐每位1,880+10%元，但12月之後，週五晚餐、週六、週日及國定假日之午晚餐將從每位1,880+10%元漲至1980元，台北君悅酒店則表示，實在是考量人力與食材成本上揚，尤其是肉類與海鮮幅度相當高，因此選擇在假日時段調漲價格。
另外，12月1日起台北晶華酒店於二樓ROBIN'S牛排館獨家推出「加長型美國帶骨牛小排」套餐，以順著肋骨方向直切的方式呈現油花豐美、口感豐腴的牛小排，完成總長30公分、份量達36盎司的Special Cut (獨特切工)，再以豪邁的高溫直火炭烤料理，饕客可以同時品嘗到骨邊肉的焦香與軟嫩肉排的雙重口感，雙人品饗價8,800元，套餐包含雙人湯品、ROBIN’S鮮蔬沙拉吧及繽紛甜點吧。
另還有三款配菜及四款開胃菜可供點用，選項除了將法國新鮮直送的生蠔佐以黃檸檬切片直接鮮活上桌外，主廚也推出美國紐奧良的經典名菜「洛克斐勒烤生蠔」，料理時會先在肥美的牡蠣上鋪滿以黃油煎過的脆培根碎，再淋上使用菠菜、西洋菜、巴西里、芹菜與塔巴斯科辣椒醬做成辛香醬料，放入烤箱燒烤前還要鋪上厚厚的切達起司，成品同時感受得到濃郁醬香、牡蠣鮮香與培根油香等三重滋味。