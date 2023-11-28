台灣穿線達人許世宗 40年為15萬支球拍穿線

許世宗專科畢業後就到當年叱吒風雲的網球拍大廠「肯尼士」擔任業務員，學會穿線技術。他強調，不論羽網球拍再怎麼利害，沒有穿線也是白搭，所以穿線才能賦予球拍生命力，讓球拍有價值。現在一支好的羽球拍，動輒三、五千元，線穿爛了，打起來不順手，降低球拍的價值；線穿得太緊，把球拍給撐斷了，更是運動者的噩運。
許世宗早在肯尼士上班的時代就看到未來羽網球的市場，上班5年後於 28歲獨資在南門路開業健大體育用品社，專售羽網球拍和相關用品，當時是台灣最早，且是唯一的專賣店。
他努力考到網球穿線人協會的專業認證，還通過球拍大廠之一的 BONNY之羽球穿線認證，雙證到手，開始縱橫在穿線工作上，一浸就是40 年，從早期英姿瀟灑到現在「視茫茫、髮蒼蒼」，每天站10個小時，現在工作都要穿上護腰，不禁大嘆；穿線生涯原是夢。
許世宗強調，不論羽網拍，穿線和球拍品質的重要比例是8比2，但球拍人人會穿，技術卻差很多。比如早期木、鋁、鐵框球拍的時代，球拍較粗勇，適合一線兩斜穿線法；現在球拍科技大躍進，兩線四斜讓球拍表面張力平均、控球好又不傷球拍，才是主流。
如何將一條10公尺的線平均分布在小小球拍上，需要經驗和先進的穿線機做輔導，這兩樣他都具備，因此，很多選手都找他穿球線，比如打敗奧運金牌組合的世青國手蔡富丞、李哲輝等；找他穿線的客人更從離島到本土，從台中到高屏，即使現在，每天仍要站10個小時穿30至50支球拍。客人都「虧」他很好賺，他則強調，穿一支球拍只賺 150塊工錢，很多人都不相信，但他強調這可是「勞力密集的手工業」。
所幸，40年穿線生涯，助他成家立業，擁有一個美滿的家庭，兩個兒子都很爭氣，老大是生化碩士，目前在英國生產AZ疫苗聞名的劍橋「阿斯特捷利康」製藥研發和銷售癌症用藥; 老二是高醫內科醫生。穿了一輩子球線，兩個兒子一直是他辛苦工作最大的安慰。
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