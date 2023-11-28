日曜OUTLET年度Family Sale 品牌服飾折完再折大出清

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此外，日曜天地還要發年終給新舊會員，推出兩大紅利回饋活動：當日消費不限金額，滿足條件即可享紅利點數3倍；另外日曜會員獨享「感恩回饋祭」，只須少少的點數就能換購家電、PS5、購物金、露營用品等。民眾無論新舊客，都適合一起到日曜天地OUTLET血拚購物，邊買邊賺，讓錢錢放大再放大！
第二波品牌出清特賣活動於12月8日至25日，由年輕人喜愛的休閒工裝品牌Dickies，推出三件再5折；隨後戶外休閒品牌Timberland推出三件再8折的超值活動，折扣層層疊加、通通都是OUTLET價再折價，撿便宜手腳要快！
第三波自12月15日起至明年元旦，由運動流行品牌Le coq Sportif上場，購買五件再8折。壓軸是戶外系服飾第一品牌The North Face，以兩件6折完美收尾。活動期間各品牌優惠不間斷，更有Arnold Palmer、KANGOL、California Republic、ROOKIE等品牌一起推出驚喜優惠，整個12月日曜天地OUTLET的Family Sale，要讓消費者盡情淘寶。
除了全館的週週優惠外，日曜天地OUTLET再推出2大紅利回饋活動：「血拚3櫃，紅利3倍」：當日於館內消費3個專櫃，消費不限金額即可享紅利點數3倍。「會員感恩回饋祭」：邀請會員年末回娘家，祭出冰箱、電視、PS5等超值好禮，讓會員用回饋價加購帶回家！日曜天地OULLET於12月15日有「曼黛瑪璉&瑪登瑪朵 生日慶」特賣活動登場，款式齊全又豐富、限時10天。