中華職棒／王躍霖價值高轉隊成台鋼大將！王維中發聲：依然愛你
味全龍隊王維中、王躍霖兄弟檔過去就是好交情，兩人還透露互相勉勵，今天中職進行擴編選秀，王躍霖被台鋼雄鷹挑中，對此，王維中也主動發聲「依然愛你，我的好哥哥」，顯示出不捨之情。
記者吳政紘/綜合報導
龍隊沒有把18人名單中列入王躍霖，丁仲緯說：「躍霖是非常好的選手，被選的可能性一定有，非常不捨。」並指出，不管是誰，在龍隊團隊都是隊友，珍惜和每位隊友相處的緣分。王躍霖離隊後，龍隊少了牛棚大將，丁仲緯表示，會再綜合評估做相對應補強。
王躍霖生涯拿下4座總冠軍，是樂天桃猿的主力牛棚好手，也是三連霸的頭號牛棚戰將，2022年8月31日，樂天將王躍霖與隊友林澤彬交易到富邦悍將，換來投手楊彬及內野手楊晉豪，沒想到被放在60人名單外後。被味全龍網羅，王躍霖轉戰味全龍，原本要跟老弟王維中同隊，如今他又要到台鋼雄鷹報到，再度跟老弟分開。
王躍霖在台鋼，將會是年紀最大的牛棚投手，王溢正若是先發，他就要扛起中繼的重責大任，而回顧他的棒球生涯，本季出賽56場繳出3勝2敗、15次中繼成功、防禦率3.02佳績。
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