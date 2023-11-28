藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

黃國昌開直播募款800萬　柯文哲：藍白合破局原本要捐款企業縮手

▲民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。（圖／記者陳明中攝，2023.11.28）
▲民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會。（圖／記者陳明中攝，2023.11.28）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨不分區提名人黃國昌昨日晚開間直播，呼籲一人捐500元給民眾黨，結果湧入大量粉絲，造成民眾黨網頁癱瘓，24小時內共募得逾806萬元。民眾黨總統參選人柯文哲今（28）日坦言，藍白合破局後原本要捐款的企業縮手，好在靠黃國昌呼籲募款，這場選舉大概以小額募款為主。

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柯文哲今日晚間與吳欣盈一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會，會後媒體詢問黃國昌開直播募款一事，柯文哲回應表示，事實上，在藍白合破局之後很多原本答應要捐款的企業都縮手，還好黃國昌有出來呼籲，有募到一點錢，大概這場選舉要靠小額募款為主。

媒體追問柯文哲何時會循黃國昌模式募款？柯文哲說，這場選舉以小額木款為主，要怎麼募？他回去再想看看，有需要才募，回去精算缺多少錢再來募款，他不希望募一大堆錢，如果這場選舉靠小額募款就能打完，是台灣選舉史上第一次。

柯文哲今日在廣播專訪時指出，有人出2億美元要他當副手，國民黨呼籲說清楚，柯文哲回應說，選舉過程中騙子、掮客一大堆，有需要一個一個去講嗎？

國民黨副總統參選人趙少康懷疑是鴻海集團創辦人郭台銘要給錢？柯文哲回應說，「不會啦，老郭不會給錢！」媒體追問是國民黨這邊來的消息嗎？柯文哲回說，騙子都佈局很久，像來騙說羅森伯格很久以前就在他們身邊出現，好幾個月了，他覺得滿奇怪，選舉期間騙子、掮客很多。

媒體追問是國民黨人士嗎？柯文哲說，「好了，不要問。」

媒體問，目前民調已經黃金交叉，民調趨勢是第三名一事，柯文哲回應說，這只是一個震盪期、重新整隊，他對選舉還是很有信心，能得到社會主流支持他還是一個保障，但是過稱中會紛紛擾擾，需要重新整隊，等大家沈殿完，從昨天的捐款給他很大的信心，表示很多人對他們有期望。媒體問震盪期多久？柯文哲說，「兩個禮拜吧。」


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