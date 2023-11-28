黃國昌開直播募款800萬　柯文哲：藍白合破局原本要捐款企業縮手

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媒體追問柯文哲何時會循黃國昌模式募款？柯文哲說，這場選舉以小額木款為主，要怎麼募？他回去再想看看，有需要才募，回去精算缺多少錢再來募款，他不希望募一大堆錢，如果這場選舉靠小額募款就能打完，是台灣選舉史上第一次。
柯文哲今日在廣播專訪時指出，有人出2億美元要他當副手，國民黨呼籲說清楚，柯文哲回應說，選舉過程中騙子、掮客一大堆，有需要一個一個去講嗎？
國民黨副總統參選人趙少康懷疑是鴻海集團創辦人郭台銘要給錢？柯文哲回應說，「不會啦，老郭不會給錢！」媒體追問是國民黨這邊來的消息嗎？柯文哲回說，騙子都佈局很久，像來騙說羅森伯格很久以前就在他們身邊出現，好幾個月了，他覺得滿奇怪，選舉期間騙子、掮客很多。
媒體追問是國民黨人士嗎？柯文哲說，「好了，不要問。」
媒體問，目前民調已經黃金交叉，民調趨勢是第三名一事，柯文哲回應說，這只是一個震盪期、重新整隊，他對選舉還是很有信心，能得到社會主流支持他還是一個保障，但是過稱中會紛紛擾擾，需要重新整隊，等大家沈殿完，從昨天的捐款給他很大的信心，表示很多人對他們有期望。媒體問震盪期多久？柯文哲說，「兩個禮拜吧。」
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