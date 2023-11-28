博美狗Micky麻醉身亡！她只能告獸醫毀損 飼主偵訊前呼籲修法
飼主張小姐8月16日在台北市議員應曉薇陪同下向媒體痛訴，她養的博美狗Micky遭王姓獸醫師擅自麻醉後死亡，喊話農業部修法。張小姐8月間已對王姓獸醫提出《刑事》毀損、偽造文書等告訴，台北地檢署今（28）日傳喚張小姐出庭。
記者潘千詩／台北報導
張小姐應訊前表示，寵物被醫死，卻沒有明確法條可追究，她只能提告毀損，偽造文書是因為她根本沒有簽麻醉同意書，她也知道提告毀損很可笑也很難告贏，但希望藉此讓政府重視毛孩生命的議題。
張小姐委任律師林邦彥表示，現行法律將毛孩定位在單純的財產或物品，所以飼主只能提告毀損，但他們希望法律能將毛孩視為生命，而非單純的財產上賠償，否則民刑事都無法有所突破，希望立法者修法，像是動保法、獸醫師法或是立專法，任何形式都行，要有所突破。
今天下午除了張小姐外，應曉薇仍舊陪同她前往北檢門口前拉布條，同時也有其他飼主前來聲援。
張小姐7月24日帶Micky前往基隆路上的一家動物醫院抽血，不到半小時，Micky就因麻醉休克，她非常震驚「只是帶牠去抽血診療，結果卻是冰冷的屍體還給我們」，且王姓醫師不道歉，還拒絕提供診間的監視影像，所以提告。