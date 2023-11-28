藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

「美德贏台灣」口號淪同溫層自嗨　網路數據揭賴蕭配聲量輸慘

▲TPOC指出，「賴蕭配」聲量幾乎只有一日行情，一周內就「消風」。（圖／記者陳明中攝，2023.11.20）
▲TPOC指出，「賴蕭配」聲量幾乎只有一日行情，一周內就「消風」。（圖／記者陳明中攝，2023.11.20）

記者陳佩君／台北報導

總統選戰「三腳督」情勢底定，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，發現「賴蕭配」在11月20日民進黨總統參選人賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但邊際效用遞減快速，幾乎只有一日行情，一周內就「消風」。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年11月10日至11月27日的網路輿情數據資料，進一步分析賴蕭配、侯康配、柯吳配的網路聲量走勢。

結果發現，「賴蕭配」在11月20日賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但邊際效用遞減快速，幾乎只有一日行情，一周內就「消風」至2.7萬則左右，賴蕭配自20日以來，每日平均聲量只有3.3萬則；而侯友宜直到11月24日參選人登記最後一天，宣布由中廣董事長趙少康擔任副手，「侯康配」單日聲量暴漲飆破13.1萬多則，隨後兩天也分別有9萬多、6萬多則聲量，以平均每日8.6萬則聲量遠超賴蕭配。

至於柯文哲方面，11月24日宣布由現任不分區立委吳欣盈擔任副手當天，「柯吳配」單日聲量超過14萬則，略高於侯陣營，隨後兩天也維持8萬多則聲量，自24日以來柯吳配平均聲量為每日9.7萬則，是三腳督中之冠。整體而言，侯友宜在宣布趙少康為副手後，聲量漲幅高達259％，而最早宣布副手為蕭美琴的賴清德，聲量漲幅只有90％，聲量表現相形失色。

TPOC指出，不少綠營支持者對「賴蕭配」出場大感振奮，然而，據前述網路聲量總調查，儘管綠營同溫層一片歡騰，但並未對賴蕭配整體的網路聲量有明顯助益，這幾波社群操作，恐怕只淪為同溫層內部自嗨，向外擴散效果有限，無法打動中間和年輕選民的心。

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