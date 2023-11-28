明年GDP估將達3.35％！朱澤民：當前經濟柳暗花明、未來穩定前進
行政院主計總處今（28）日發布的最新經濟成長率（GDP）數字顯示，明年GDP成長將達3.35％，主計長朱澤民以「柳暗花明」來形容當前經濟狀況，以「穩定前進」預估明年總體經濟，推測投資、出口、民間消費等3大面向齊揚。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處預測，今年Q4 GDP成長5.22％；全年實質GDP規模雖上調，但前兩年規模也上修而墊高基數，使得全年經濟成長率下修0.19個百分點至1.42％，每人GDP 3萬2247美元，每人GNI 3萬3219美元，CPI上漲2.46％。
預估明年經濟成長3.35％，較8月預測3.32％上修0.03個百分點；每人GDP 3萬3314美元，每人GNI 3萬4272美元，CPI上漲1.64％。
朱澤民指出，今年經濟成長主要靠消費，民間消費上比先前預估增加741億，另外，他也提到，去年國外旅客約89萬人次，今年國外旅客數將突破600萬人次，有望挹注服務輸出。
面對當前經濟情勢，朱澤民先前以「柳暗花明」來形容，面對明年經濟狀況，他表示「穩定前進」，預估明年投資、出口、民間消費等3大面向齊揚，不過雖然3.35％的數字看起來不錯，但其中一個因素也是因為今年低基期。