3黨副手人選就位！日學者：藍營不利吸收女性票　中間選民成關鍵

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小笠原先是指出藍白合進展過程中，基本上希望整合的是國民黨，民眾黨則是希望單獨打選戰，但也在觀望國民黨能開出什麼條件，最終卻以實際上雙方都不想屈居副手，在候選人報名登記的前一天，由朱立倫、侯友宜、馬英九、柯文哲、郭台銘等人舉行了5方會談，但展現了對此的強烈不信任，回到一開始的賴侯柯三腳督情勢。
小笠原分析3黨推出的副手候選人，並指出從過往案例來看，副總統候選人雖非打贏選戰的關鍵，卻對選戰的進行有微妙的影響。副總統候選人可以起到補足總統候選人弱點、開拓新選票、鞏固陣營內部支持等作用。
文章先是指出，這次總統大選中，三位總統候選人都是男性，而副總統候選人中，除了國民黨之外，其他兩位均為女性，其中民進黨候選人賴清德的搭檔是駐美代表蕭美琴、國民黨候選人侯友宜則與資深政治人物兼電視主持人趙少康搭檔，第二大在野黨民眾黨柯文哲則和黨內立法委員吳欣盈聯手。
分析提到，民進黨副總統候選人蕭美琴原本擔任駐美代表，在強化美台關係、提升台灣國際影響力等外交方面作出貢獻，同時蕭美琴也是現任總統蔡英文的重要盟友，在黨內可以擔綱蔡英文派與賴清德派的橋樑，是綠營目前最有力的副總統候選人。
國民黨提名趙少康則是為了鞏固黨內支持者，儘管在兩名男性參選者的組合下，很難拓展女性選票，也很難吸引現在年輕人，但在被稱為「深藍」與「戰鬥藍」等意識形態核心擁護者之間深受歡迎，再加上國民黨候選人侯友宜因為沒有外省血統，取得深藍支持相對困難，而能言善辯的趙少康鞏固選票的任務將是在這場三足鼎立的選戰中重要戰略。
此外，小笠原也提到事實上國民黨上屆總統選人韓國瑜也不失為一個合適的副手人選，但他已經被提為國民黨不分區立委的第一名，因此趙少康才成為最佳人選。國民黨可能企圖透過趙少康和韓國瑜的加乘作用，來鞏固藍營選票。
至於民眾黨總統候選人搭檔，小笠原表示，柯文哲早就列出包括「女性、專業、來自財經界」等條件，而吳欣盈作為台灣大企業「新光集團」負責人吳東進的女兒，在集團企業中擁有豐富的實務經驗，但直到去年才遞補進入立法院，擔任民眾黨不分區立委，知名度相對不高。
在分析最後，小笠原提到在野黨整合行動吸引了選民關注的風向，但真正的支持度關鍵仍在於中間選民在整合騷動後的動向，認為以12月以後的民調再做判斷才不會產生誤判，屆時在野黨提出「下架民進黨」的訴求是否持續發威或逐漸減弱，將是影響支持率變化的判斷關鍵，同時也可能影響到同日舉行的立法委員選舉。
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