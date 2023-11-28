▲副傷寒疫情創10年新高！部分個案與生食海鮮有關　1例癌逝個案感染源不明

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副傷寒累計22例本土 初步判斷無人傳人需再釐清疾管署11月28日公布，今年國內副傷寒本土個案累計已有22例，境外移入個案則為1例。疾管署發言人羅一鈞表示，個案都是年輕人為主，22例中有5例吃過烤蚵、烤牡蠣，有2例生食過生蠔，以目前來看副傷寒疫情與生食有一定程度的關聯性。
個案症狀皆輕微，其中有一名50多歲本土個案已死亡，不過羅一鈞提到，這名個案本身有癌症轉移的情形，死因是癌症，但住院期間出現腹瀉症狀，經過糞便分離發現副傷寒桿菌，然而進一步調查該名個案住院期間並未生食，陪病家屬檢驗也為陰性，病房接觸人員也都沒有疑似症狀，病菌來源不明。
另外，22例本土個案中有8例都是10月發病，有特別集中的情形。羅一鈞表示，目前來看22例個案並沒有衍生出家庭、校園或職場群聚，沒有進一步人傳人的情形發生，不過這些個案是否有共同感染源，或是因為暴露、接觸到人而傳染的，會再將菌株做全基因體定序分析比對，進一步釐清感染源。
副傷寒未適當治療致死率10% 注意「這些」預防措施副傷寒屬於第二類法定傳染病，主要是由副傷寒桿菌引起相關症狀。疾管署防疫醫師林詠青表示，副傷寒常見症狀包括持續性發燒、頭痛、全身倦怠不適、厭食、腹痛等，小朋友較常見腹瀉症狀，大人則有可能會出現便秘情形，也有可能出現相對性心跳較慢、軀幹紅疹等情形。
林詠青醫師指出，副傷寒嚴重的話可能會出現腸胃道、腸穿孔等情形，甚至造成死亡，若未經過適當治療致死率高達10%，不過若經過適當抗生素及時治療致死率可小於1%。
副傷寒主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，因此林詠青醫師提醒以下預防傳染注意事項：
- 避免生食、生飲是最主要的預防方式
- 食物必須充分加熱煮熟才可食用，尤其貝類、牡蠣、海鮮等
- 避免在烹調、製備食物的過程中生食、熟食互相交叉感染
- 不論水源，一定要飲用煮沸過的水或飲用瓶裝礦泉水
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60053
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