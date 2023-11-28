林襄不怕舊照被挖！再加碼「20年前泳裝嫩照」 超珍貴畫面首曝光
啦啦隊女神林襄日前結合娛樂平台BEATDAY共同打造全台首創的「沉浸式寫真」，目前上線至今已突破64萬佳績，也讓她的一舉一動備受矚目，日前還因為10年前的舊照造成轟動，而林襄不僅親自回應，「很勵志吧！」還加碼曝光20年前的童年嫩照，讓粉絲們體會林襄一路走來的成長故事。
記者詹鎰睿／綜合報導
日前有Dcard網友發出貼文討論「10年前的林襄」，曝光林襄16歲的高中嫩照，雖然依舊可愛，但還是跟現在有些差異，不過面對這些評論，林襄大方轉貼《NOWnews今日新聞》文章，並給予正面回應：「很勵志吧，10年的差別，世界上沒有醜女人。」再度化身「快樂小襄」圈粉眾人。
BEATDAY也搶在今（28）日宣布，在《林襄沉浸式寫真》裡面不僅可以看到10年前的林襄，還可看到20年前的她，預計將為明年初上市的「沉浸式寫真」再衝買氣。為此，BEATDAY還加碼曝光《林襄沉浸式寫真》VR版本攝影棚，裡面收錄林襄嬰兒時期模樣，不僅呈現10年前的林襄，還展示了林襄小時候坐在欄杆上天真可愛模樣、穿泳裝玩水的珍貴紀錄，還有她正式成為啦啦隊成員的工作照，讓讀者彷彿跟著林襄一起成長。
由於林襄過去是外拍模特兒，BEATDAY特別在VR企劃中，陳設全景攝影棚，將林襄從小到大的照片設計成攝影棚環景，讓用戶進入「林襄宇宙」之中，甚至可以化身林襄的專屬攝影師，以男友視角在VR中近距離捕捉林襄風采，談起VR攝影棚時，林襄開心地說，「這些照片都是過去特別有意義的時刻，以VR棚景形式與大家分享，大家可以為我挑選場景、幫我拍照，一同留下美好回憶！」
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