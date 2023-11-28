打造嶄新數位服務！台灣港務公司舉辦未來港灣峰會活動

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台灣港務公司董事長李賢義表示，此次論壇是港務公司在疫情之後，首度在南部舉辦的大型國際峰會，港務公司延續台灣港群Trans-SMART 2.0?升級計畫，導入人工智慧、物聯網及資通訊的技術應用，來為港口傳統作業模式，打造嶄新數位服務。
李賢義說，台灣港務公司自111至115年投入超過15億元經費，推動智慧港口發展，以港口服務的業者需求，來思考設計，提供更安全、更有效率的服務，以提升台灣整體航運的競爭力。
行政院政務委員張子敬指出，行政院於2021年10月就核定國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)，預計在7個國際商港，投入近500億元，希望落實綠色港口、航港智慧化等政策目標，其中投入超過200億元新建的第七貨櫃中心，於今年8月已經啟用。
另外，離岸風機已經完成270座，透過發展離岸風電、太陽能等綠色能源，台灣再生能源發電量已首度超越核能的發電量，再生能源累計裝置容量，也較2016年增加7倍之多，要在海上豎立一座一座的大型風機，從大型零組件的儲放、組裝，到工作船靠泊，都需要台灣優良港口來調度。
交通部部長王國材說，今年5月於北美之APEC部長級會議主題之一，為亞洲高雄到北美間海運綠色走廊，有賴兩端港口減碳建設與措施，及海運運輸使用乾淨能源，未來也將應用5G AIOT來輔助制定海陸空的管理辦法，目前全台國際商港均已獲得歐洲生態港認證，配合未來離岸風電朝浮式風機發展，碼頭作業基地為關鍵，會由交通部及港務公司提供支援，除台中港為主要港口外，於台北港、安平港、布袋港及高雄港等港口亦提供相關離岸風電用地及設施，包括風機預組裝、國產化零組件生產及工作船泊靠所需要的碼頭及土地。
李賢義進一步指出，面對全球溫室氣體排放造成氣候變遷及環境急遽惡化，潔淨環保、可再生的新能源為未來的趨勢，而「港口」不能缺席，並配合國家推動再生能源發展，港務公司持續推動離岸風電相關基礎設施建設，規劃風機預組裝基地、風電國產化專區、港勤運維及人才培訓四大主軸，在台中港、台北港、布袋港、安平港及高雄港採軟硬兼施的發展策略，硬體部分，提供離岸風電產業所需的土地、碼頭及運維基地等完善的港埠設施，作為風機組裝、運送以及零組件製造，而在軟體部分，港務公司的風能訓練公司、重工公司及港勤公司提供人力培訓、重件運輸、離岸風電人員及貨物的船舶運輸等多元服務，完善風電產業供應鏈。