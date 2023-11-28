樹科大春演百老匯音樂劇《仙娜度XANADU》

樹德科大表演藝術系(表藝系)春季展演學製作品，將以百老匯音樂劇《仙娜度XANADU》劇作，帶民眾一起走進奇幻與魔法的神跡之處。劇情敍述一個關於藝術、夢想、愛情的故事，這次演出也特別加入一些樂團與滑輪元素，讓畫面更精彩豐富。
記者陳美嘉／高雄報導
《仙娜度XANADU》劇目源自於知名影星奧莉薇亞．紐頓．強所演出的《仙納度的狂熱XANADU》電影改編而成的音樂劇。當繆斯女神Clio以Kira的身份降臨人間後，激勵了年輕畫家Sonny，創造出偉大作品，但身為神仙的Kira卻背負著「不可與凡人相愛」與「不可自行創造藝術」的二個大禁忌；就在Kira的神仙之路即將達成之際，亦將獲得宙斯承諾賜予的大禮「仙娜度」時，卻引起繆斯大姊的嫉妒與詛咒，決心讓Kira因觸犯天條付出代價。被繆思姐妹惡整一頓後的Kira能逃過一劫嗎？愛上繆思女神的Sonny又會面臨什麼樣的結果呢？
校長王昭雄誇讚同學在專業的表現可圈可點，無論是語言、台詞、肢體、音感、表情等表現，是天份也是努力而來的，但絶不是一蹴可及，是漫長的訓練累積而來的成果。
「有溫度的表演不會被AI所取代」系主任俞秀青說，表藝系的製作演出極具挑戰性，這次春演幕前幕後團隊百餘名學生在20幾位專兼任老師帶領下，以一年的時間完成；近幾年來的演出都是直接向百老匯直接購入版權，歷年作品包括《尿尿城》、《爛透了》、《金牌製作人》等皆是，過程雖然辛苦但也獲得不少實務的累積。
導演李凱文老師說，自己在5歲時觀賞《仙娜度XANADU》後，就愛上這齣戲至今，即使歷經這麼多年來，它的歌曲都是經典之作，將其改編成音樂劇幽默地模仿作品並詮釋，期待魔法之輪滑進迪斯可世界。
女主角鄭烺炘與男主角顏嘉瀚二人異口同聲表達學習溜冰過程超辛苦，因為不是二人熟悉的運動，摔跤好幾次；歌唱、背台詞、舞蹈、情緒、角色轉換，都是挑戰與考驗，但終於熬過來了。《仙娜度XANADU》演出時間預計在113年3月8日至3月9日假本市鳳山區大東文化藝術中心演出兩場，早鳥優惠票開賣至113年1月19日。