名嘴爆老公是比利時貴族身價漲！吳欣盈：不要用金錢衡量愛國心

民眾黨主席柯文哲與「新光公主」吳欣盈搭檔參選正副總統，據今年5月公布的第219期廉政專刊顯示，吳欣盈擁有633萬4680元存款，名下股票一共11筆，總價值高達4000多萬元。不過，資深媒體人黃揚明表示，吳欣盈今年9月與比利時貴族雷諾結婚，並在2月生下一子，直呼「吳欣盈的財產申報還有得瞧！」對此，吳欣盈今（28）日回應說「Don't use money to measure my patriotism（一個人的愛國不要用錢衡量）」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 柯文哲今日晚間與吳欣盈一同出席台灣工商企業聯合會理監事聯席會議暨30週年慶聯誼晚會，會後媒體聯訪被問到曾捐款24萬給民眾黨一事，遭質疑柯文哲沒說實話，吳欣盈回應表示，她捐24萬是純粹基於人才培訓，3年前他還是民眾黨員時就對人才培訓、政策方向有都非常關切，當時有跟黨提議比照李光耀學校菁英人才培訓，或是卡內基人才培訓，捐贈是這樣子而來。針對黃揚明表示，吳欣盈今年9月與比利時貴族雷諾結婚，在2月已生下一子，直呼「吳欣盈的財產申報還有得瞧！」對此，吳欣盈再度強調說「Don't use money to measure my patriotism（一個人的愛國不要用錢衡量）」。更多「2024大選」相關新聞。彰化縣黨團滅團 柯文哲坦言：跟藍白合破局有關黃國昌開直播募款800萬 柯文哲：藍白合破局原本要捐款企業縮手四叉貓揭露吳欣盈曾捐24萬 柯辦：小額捐款非大金額遭林昶佐質疑為何加入民眾黨 黃國昌反嗆：加入承諾跳票的民進黨