創造合作機會！產業園區管理局高屏分局辦前鎮園區CEO聯誼

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產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，在企業面臨AI人工智慧崛起、全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制等大環境變動下，感謝園區事業代表們能踴躍出席聯誼活動，盼為企業帶來更大助益並創造合作機會，迎向共榮。
游淑惠說，前鎮科技產業園區目前正朝產業轉型與空間改造之策略並進，藉由前瞻基礎建設所營建的新廠房和引進群聚產業，依據廠商需求鏈結和整合產官學研資源與支援，致力園區轉型，未來園區將持續推動風華再現計畫，優化投資環境，以嶄新的服務思維，與廠商攜手面對時代挑戰，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。
產業園區管理局副局長劉繼傳指出，前鎮及臨廣科技產業園區今(112)年截至10月底止，新增投增資額已破100億元，而區內廠商營運也很穩定，在全球受到疫情、俄烏戰爭、高通膨等因素影響下，能有此表現實屬不易，這都是所有區內廠商的努力。
工業區廠商聯合總會許正雲表示，感謝產業園區管理局高屏分局邀請廠商及專家學者一同協助園區產業升級、解決當前廠商面臨的節能減碳及淨零碳排相關問題，並輔導中小企業加碼投資、根留台灣。
台灣科技產業園區電機電子工業同業公會副理事長及雷科公司董事長鄭再興則表示，現在是打群架時代，能集結廠商力量是最好的，感謝管理局為廠商建立良好互動平台，他近期走訪外國產業，相較之下，論投資環境與服務都是園區為佳，他以身為園區廠商為榮。
在會中，產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠為感謝高雄晶傑達光電科技公司響應園區土地活化價購老舊廠房，對園區有功，乃頒發感謝狀給高雄晶傑達光電科技公司，由副總經理姜鴻吉代表受獎。