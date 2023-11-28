藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

不放棄整合？自曝幾乎天天打給郭台銘　侯友宜：團結所有在野力量

▲國民黨總統參選人侯友宜說，會團結在野力量。（圖／記者陳明中攝，2023.11.28）
▲國民黨總統參選人侯友宜說，會團結在野力量。（圖／記者陳明中攝，2023.11.28）

記者林怡昕／台北報導

在「藍白郭」君悅會談破局後，鴻海創辦人郭台銘退出2024總統大選，國民黨總統參選人侯友宜自曝，在君悅會談後幾乎每天都打給郭，未來要透過各種管道來聯繫、促成整合。對此，侯友宜今（28）日再度喊話，目的是希望團結所有在野力量，大家一起努力讓力量更強大。

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侯友宜今天出席「台灣工商企業聯合會30週年慶」，會前接受媒體聯訪，被問及侯友宜稱，「我幾乎這幾天，天天都打給郭台銘」，未來還是會透過任何聯繫方式來跟郭台銘溝通，希望促成整合一起來拚，對此，侯友宜再度喊話，目的是希望團結所有在野力量，大家一起努力讓力量更強大。

至於民進黨猛攻侯友宜提出開放陸客陸生就業一事，侯友宜質疑，「民進黨又想抹紅侯友宜了嗎？」2018年開放三通直航時，民進黨就說是木馬屠城記，「有嗎？沒有吧！」ECFA要開放的時候，民進黨也反對，謝長廷還說會「男生找不的工作，女生也找不到老婆，小孩都要去黑龍江（台語）」，執政以後ECFA沒有廢啊，還是繼續用。

侯友宜強調，兩岸不要仇恨，是要的是用對話，自己會用對話增進敵情，不要戰機要客機，不要危機要商機，希望找到和平好時機，台灣是民主自由國家，要有信心歡迎陸客陸生來台，至於陸生要就業，就按照現行在台就業方式，怎麼規定就怎麼做，不要每到選舉又意識形態操弄。

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