今年GDP估為1.42％、明年3.35%！主計總處：4大不確定因素仍存
行政院主計總處今（28）日公布最新經濟成長率（GDP）預測，今年全年GDP下修至1.42％，預估明年經濟成長3.35％，較8月預測3.32％上修0.03個百分點；每人GDP 3萬3314美元，每人GNI 3萬4272美元，CPI上漲1.64％。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處表示，未來不確定因素包括4大點，美國聯準會（FED）利率政策走向對國際金融市場的影響、中國經濟成長表現對全球經濟的影響、美中科技爭端與國際間地緣政治關係的演變、俄烏戰爭及以巴衝突對國際原物料價格走勢的影響。
此外，主計總處參考國際機構預測及近期油價走勢，設定今年第4季OPEC油價每桶 88.4美元，較8月預測上修0.9美元，全年每桶83.8美元，上修1.0美元；明年每桶89.4美元，上修3.2美元。
主計總處表示，國際原物料價格因需求不振而回落，抵銷新台幣貶值的成本壓力，但下半年接連的颱風豪雨，推升食物類漲幅，加上休閒娛樂費及房租漲勢延續，預測今年消費者物價指數上漲2.46％，上修0.32個百分點；明年因服務類價格上漲壓力仍在，預測CPI上漲1.64％，上修0.06個百分點。