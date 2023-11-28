台灣中學生公民認知國際第一！贏瑞典、挪威　性別族群平權觀最佳

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我國曾參加2009年及2016年的調查研究，本次（2022年）為第3次參與調查，由國立台灣師範大學教育學系特聘教授劉美慧擔任國家計畫主持人，並組成跨校研究團隊。
台師大指出，本次雖受COVID-19疫情影響，全球仍有24個國家約8萬2,000位學生參與，更首次加入電腦施測，有四分之三的國家選擇此種模式，施測結果反映我國公民教育成效、學生的民主素養及對全球議題的關注情形。該調查於2022年4月進行主試，我國共159所國中積極配合參與，各校抽取8年級學生1至2班，共5,227位學生參加評比。
劉美慧表示，台灣學生在此次表現十分亮眼，在公民認知測驗上的整體平均得分為583分，高於國際平均值（508分），在參與國家中排名第一，表現優於瑞典、挪威、德國與荷蘭等歐洲國家。相較於前2次的調查，台灣學生公民認知表現持續進步，2009年排名第4，2016年排名第2，2022年排名第1。
劉美慧說，依該調查的5級指標分數來看，62.1%的學生屬於最高標，25.5%屬於高標，代表台灣有近9成學生的公民認知表現達到高標以上，表現優異。另外，台灣學生對於性別與族群平權、移民人權的支持度均居參與國之首，且對行政、立院及司法機關的信任度顯著高於國際平均，相較於2016年的調查結果，台灣學生對政府及法院的信任度皆有顯著提升。
劉美慧表示，台灣學生認為威脅程度最高的全球議題為環境議題、傳染性疾病與全球金融危機，對環境保護的支持度國際排名第一，預期未來參與環境保護活動的可能性也明顯高於其他國家，建議學校教師透過108課綱中的19項議題融入領域課程，並善用探究與實作等方式，引導學生從在地與全球連結觀點，使學生具備全球公民意識，轉化為具體的公民行動。
該調查顯現，台灣學生「在網路或社群媒體上發表關於政治或社會議題的內容」的行為，在參與國間居第2位，反映出學生善用數位、社群媒體掌握政治及社會時事。
另外，台灣學生參與校園內活動的比例與過去調查結果相比有顯著提升，例如「在班級幹部或班聯會選舉中投票」、「成為班級幹部或班聯會代表的候選人」、「參與有關學校運作的決策」皆高於國際平均值，由此可以看出學生積極提出自己對公共議題的見解，並在校園中實踐權利與責任。
劉美慧說，但參與校園外的組織或團體行動的比例則低於國際，「曾參加政黨附屬的青少年組織」及「曾參加宗教團體或組織」的比例也不高，此可能與我國社會文化脈絡有關，家長較不支持國中階段的孩子參與政黨相關之團體，建議學校加強運用研究機構、社區、產業、民間組織等資源，或與各界人力資源協力合作，讓學生在真實情境中探究，發展社區學習經驗，以利落實公民知識的實踐和統整。
教育部表示，我國學生在此次公民素養調查的表現優異，有賴於推動多方策略，包括新課綱強調引導學生探究學習，並與生活經驗進行結合；透過3級輔導機制，協助教師增能，開發及整合公民教育之相關教學及人力資源；落實性別平等教育及多元文化教育，國教署請各機關學校於現行各項活動中，納入「消除一切形式種族歧視國際公約」內容，在新住民子女相關多元文化研習活動中，納入「認識隱微歧視樣態」、「族群友善」、「認識多元文化差異」等。
教育部強調，新課綱是以學生為學習主體，重視理解、探索到解決問題，不只培養孩子成為終身學習者，同時也是能迎向未來的世界公民，期待藉由新課綱的推動，持續提升我國學生公民素養教育。