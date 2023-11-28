再次愛上高美濕地！齊柏林視角空拍 卸妝世界級華麗美景秒變淡雅
齊柏林《看見台灣》滿10週年，還記得當初的感動嗎？這些年的台灣又有什麼樣改變？《改變的力量—看見台灣10週年攝影巡迴展》最終場，今起在台中市文化資產園區藝文展覽館展出，除了在地風貌例如七期重劃區的變化，更有台中場獨有的空拍巨幅高美濕地，邀請觀賞者用不同的視角欣賞世界級美景、一起關注台灣環境。
記者顏幸如／台中報導
十年前《看見台灣》上映，導演齊柏林記錄下台灣土地的美麗，也保存因破壞而改變的剎那，讓人們意識到自己有責任、也有能力去守護家園，進而影響政府決策。10年過去，這座島嶼不斷改變，依舊熠熠生輝、同樣讓人憂心不捨。看見・齊柏林基金會《改變的力量—看見台灣10週年攝影巡迴展》，歷經台北與高雄的展出，最終一站今（28）日來到台中，將在復興路的文化部文化資產園區藝文展覽館，展出至12月25日止。
與台北、高雄場不同的是，除了能看到在地風貌，如七期重劃區的變化、大安溪的鬼斧神工，以及南湖大山的美麗雪景，更有台中場獨有的空拍巨幅高美濕地！帶大家看見10年來台灣的改變，也透過空中影像，呼籲更多人關注台灣環境。
看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗指出，這是歷年來展出齊柏林導演最多作品的一次，從60萬幅空拍照片中精挑萬選，將橫跨25年的心血與紀錄擷取出最精華部分。展覽免費入場，以「遇見齊柏林」、「飛閱台灣」及「看見•齊柏林基金會」三大展區分別呈現山、河、海與城市的珍貴影像，透過沉浸式氛圍展出、五感體驗重新認識齊柏林與台灣這片土地。
基金會董事長歐晉德分享，齊柏林的第一次攝影展就是在台中科博館展出，當時獲得各界極大迴響，也匯聚足夠的能量與自信，支持他在之後完成《看見台灣》這部歷史性作品。
出席開幕儀式的台中市副市長黃國榮，一眼就認出熟悉高美濕地，有別於觀光客最愛黃昏的浪漫澄黃，白天的高美濕地藍綠相間，有著淡雅寧靜的美。他感謝基金會與台中市政府文化局、文化部文化資產局攜手合作，提供台中市民精彩豐富的觀展體驗，提醒大家要珍惜這塊土地，相信透過齊柏林導演的作品，將引發更多人對環境生態的關注。
看見・齊柏林基金會另在12月10日(六)於台中新時代威秀電影院舉辦「看見台灣」電影特映會，讓大家把對環境的愛與關懷，化為更堅定的行動力量。