「臺中領鮮」優質農特產品 中部30家楓康超市開賣

臺中市府農業局為推廣「臺中領鮮」優質農特產品，聯手中部連鎖楓康超市，即日起日舉辦「臺中領鮮」農村好物特賣會，包括好樂農莊國產藍莓爆米花、淘氣小農有機清香烏龍等好物，將陸續進駐楓康超市竹、中、彰、投共30家門市販售，同時也會上架這30家門市的LINE團體群組，並不定期推出團購優惠，方便全台消費者可以線上買到「臺中領鮮」的優質產品。
記者金武鳯/台中報導
臺中市府農業局此次透過農業部農村發展及水土保持署，補助臺中市休閒農業區跨域輔導計畫，精挑細選出軟埤坑休閒農業區好樂農莊的國產藍莓爆米花；抽藤坑休閒農業區淘氣小農的機採清香烏龍、方便烏龍(紅)茶包，以及梨之鄉休閒農業區美東製醬的陳年黑(黃)豆醬油等產品，進駐楓康超市，為台中領鮮好物打開另一通路，方便更多人購買農友們用心生產的好物。
以梨之鄉休閒農業區美東製醬的陳年黑(黃)豆醬油為例，儘管是優質好物，過去只在梨之鄉休閒農業區販售，通路不廣，銷售量有限，首次進駐超市，並在中部四縣市共30家門市及線上銷售，業者樂觀認為，好東西一定能被看到，進而擴大銷售量。
此外，好樂農莊的國產藍莓爆米花，也很吸睛。過去，台灣藍莓主要靠進口，如今好樂農莊在東勢區栽種藍莓成功，消費者也吃得到國產新鮮藍莓外，夫妻倆還研發各種藍莓產品，例如全國只有在臺中楓康超市才買的到「臺中領鮮 臺中限定藍莓爆米花」！
今天下午2:00，台中農業局主秘陳柏宏、台中水保局陳榮俊分署長與楓康超市協理林明圖等人，攜手為台中領鮮優質農特產品上架楓康超市「掛保證」，強調楓康把關嚴謹，多年來保持蔬果農藥零檢出，消費者可以安心購買，放心享用，食安有保障。。