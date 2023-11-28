基隆首座七堵光明安居社會住宅開工 拚2027年完工
位於基隆市七堵區明德一路與光明路口的七堵光明安居社會住宅，為中央政府計劃在基隆興建1000戶社會住宅的首座基地，今（28）日下午舉辦開工動土典禮，中央、地方全都出席祭祀、動土儀式，力拚2027年完工。
記者吳嘉億／綜合報導
行政院長陳建仁致詞時表示，政府承諾8年興辦20萬戶的社會住宅，到明年底將可達標107％，若將光明安居社宅計算在內，全國社會住宅49％由地方興建，另有一半以上的社宅由中央興建，當中央和地方攜手合作就能達到目標，讓更多有需要的國人和年輕人得以安居樂業。
內政部長林右昌表示，「光明安居」總工程經費約25億元，由中央全額出資興建，地方政府不用花一毛錢；另外還有包含七堵區319戶的「正明安居」、中正區171戶和信義區101戶，3處基地預計提供591戶，加上「光明安居」449戶，目標在基隆市興建1000戶社宅。
基隆市長謝國樑表示，自上任以來便與光明安居團隊保持密切聯繫，確保相關建照申請等程序，均按內政部列管的進度推進；看到目前具體成形的規劃案，有提供特殊孩童以及學齡兒童更多育樂空間，兼具親子與社福的功能，並比麟七堵室內兒童樂園，未來社宅完工後，兩處相連而成的生活圈，提供市民友善宜居且方便的生活環境。
國家住宅及都市更新中心說明，「光明安居」社宅基地面積7198平方公尺，規劃興建地上14層、地下2層的建築，社區內並規劃托嬰中心、身心障礙日照服務以及社區居住等單元措施，預計2027年8月竣工。