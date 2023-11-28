人均年收155萬！日本最窮村落大翻身　靠扇貝致富、擠下東京

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根據日本總務省公布的資料顯示，猿拂村居民平均年收入竟然高達732萬日圓，在日本全國排名第六，領先東京世田谷區、兵庫縣蘆屋市等有錢人聚落。
不過北海道還有其他以漁業為中心的村莊，像是同樣位於鄂霍次克海沿岸的枝幸村平均收入約為463萬日圓，雄武町則為434萬日圓，而北海道整體平均收入約為318日圓，可以看出猿拂村的平均收入可說是特別突出。
報導指出，除了漁獲豐富的漁場外，猿拂村創造了新的商業模式，成為猿拂村致富的原因。當地漁民透露，雖然猿拂村漁產發達，但許多漁師互搶漁業資源，形成了亂象，更因過度捕撈而陷入困境。但猿拂村後續成立了共同組織，立下捕魚的共同規範，以及均分機制。猿拂村當地漁業協會將海洋劃分為四個區域，每年都會在不同區域進行捕撈。在春天時漁夫們會先將大量的稚貝放流至海中，經過四年培育後再捕撈。
一般來說，船東雇用船員，賺取的利潤會依照船東標準來分配。但猿拂村採取均分制度，讓漁民們之間不存在競爭，而是互相幫助的關係。一般船員的月薪都是40萬日圓（約台幣85萬元）起跳，除此之外還有根據漁貨量頒發的獎金等等。當地還規定漁師60歲就得退休，但直至78歲為止，都能領取協會的股利。
當地一名漁夫表示，大部分都能獲得超過1000萬日圓的獎金及分紅。「20幾歲就有年薪2000萬（約台幣423萬元），40幾歲就能翻倍，都是稀鬆平常的事情。」
雖然有著高額年收，吸引不少外地人想要加入，但這些漁師都採取「世襲制度」，只有漁師的兒子才能加入其中。且過去也因外地漁民透過「聯姻」，娶了當地漁師的女兒，卻因為引發騷亂，導致「外地女婿」不受歡迎。儘管現今有許多行業面臨後繼無人的問題，但對於猿拂村漁師的兒子因親眼目睹代代祖先因該行業賺進大把錢財，自然願意繼承家業，沒有人口流失的問題。
雖然近年來，出口到中國的扇貝增加，讓當地漁師口袋賺飽飽。但今年因福島核廢水問題，中國限制日本海產的進口，也衝擊到以扇貝捕撈為主力收入的猿拂村。儘管日本政府打算補助，卻有其他民眾認為，猿拂村賺得多，應該有其他更需要補助的對象。