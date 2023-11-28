黴漿菌之亂失控？外稱「入侵校園」　羅一鈞緊急澄清「實在過頭」

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對此羅一鈞晚間特發澄清表示，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染。
此外，羅一鈞指出，根據台灣兒童感染症學界聯盟TPIDA在 2011 年到 2012 所做的全國性流行病學調查，肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原 (約佔 22%)，僅次於肺炎鏈球菌 (約佔30%)，5 歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。
羅一鈞表示，10年前流行病學如此，10年後也沒有什麼改變，且黴漿菌大多數感染症狀輕微、常會自行痊癒，因此被叫做「會走路的肺炎」（得了肺炎還是可以有體力走來走去），僅少數會演變成較嚴重病症。
因此，羅一鈞表示，黴漿菌長年一直是校園學童常見的致病菌，用「入侵校園」一詞實在過頭。校園學童原本就是好發年齡層，臨床兒科醫師也是經年累月在診治感染黴漿菌兒童，非今年才遇到黴漿菌。
羅一鈞強調，黴漿菌雖可能每3至7年流行趨勢明顯上升，今年國內尚未發現有明顯上升趨勢，如今（28）日下午例行疫報記者會說明，國內整體呼吸道疫情已7週下降，黴漿菌佔比亦偏低，僅能說是低度流行。
另，羅一鈞表示，黴漿菌並非法定傳染病，但學校等教育單位可以就學童感染請假資訊做校安通報，並於通報內容中填寫醫師診斷內容，若學校端填寫黴漿菌，教育局的系統上就會有資料，但並非疾管署規定要通報。