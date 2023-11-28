李亦伸專欄／翻轉台灣籃球！UBA正在「蛻變DNA」

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今年UBA給我最大驚艷是「防守」，政大的高強度、身體對抗性超一流防守，健行科大超纏超黏一對一防守，國體大四分之三場1-2-2壓迫包夾防守，還有輔大「五小陣容」，卻能打出超極限對抗性和防守強度，輪轉協防近乎完美的防守體系，都是大專籃球史上最經典。
台灣籃球長久以來打得都非常客氣，防守客氣，進攻更客氣，一旦站上國際賽舞台，面對更緊哨音、更強對抗、更多身體接觸和糾纏防守，台灣球員八成以上都會大失常，因為很難適應國際賽身體對抗性和空間，攻防、戰術執行、信心都跟著走樣。
今年UBA防守、強度、對抗性都與眾不同，尤其是身體對抗和力量糾纏，又強又緊密又有連續性，看得真舒服。
政大是防守強度大升級第一名球隊。
政大會變身「宇宙政大」，並不是累積高中球星和球員天賦，而是靠防守、強度和連續性。政大預賽第一循環狠狠修理世新大學，打得世新找不到路回家，世新看板球星陳將双全場7投1中，只得3分、4次犯規，這場球可能是陳將双生涯打得最悶、最不知所措的比賽。
政大贏在防守，靠一對一防守強度，完美團隊協防輪轉，搭配2-3區域聯防，徹底堵死世新所有傳切、擋拆、底線和中路突破，陳將双、張俊生兩大超級大二球星都無法靠單打獨鬥得分，攻勢完全受困。
世新進攻死當，只剩下張俊生打得靈活多變，可以勉強取分。防守是政大變身超級巨人和宇宙政大最重要蛻變和提升。
國體大我排第二。
國體大的確實很有一套，2023中華男籃總教練桑茂森把國體大防守、體系，調教到幾近百分百，強度、身體對抗、輪轉、全面換防近乎天羅地網。
所有遇上國體大球隊都會打得非常非常辛苦，在國體大防守和全面換防體系裡，低得分、慢節奏、更多身體對抗性和纏鬥就是比賽主軸。
健行科大可以排第三。
健行科大上季開始蛻變、提升，今年調整有成，戰力再提升，其中最大關鍵還是「防守」。健行的防守、體系、輪轉跟國體大、輔大類似，他們沒有高大、統治級內線長人或外籍生，只能靠一對一和團隊合作，打出最高效防守。
出色對抗性和力量，傑出一對一防守，完美二線、三線協防，健行科大今年又比上季更可怕，只要能打出跟政大一樣的防守強度和對抗性，在第一線就有效限制政大持球點和兩大後衛游艾喆、宋昕澔，健行科大就有拉下政大的韌性。
輔大排第四。
輔大經常擺上五小陣容，甚至比五小體型更小的「迷你五小」，靠一名186公分鋒線搭四名180公分以下矮後衛，但輔大的防守和外圍傳切靈活、跑動打法，還是很侵略性和看頭。
這樣的身材，不但沒有第一、第二、第三高度，甚至很難在區域聯防中有效保護禁區和籃板球，但輔大還是打出超強對抗性和侵略性防守，利用防守帶動反擊，打出超乎尋常的比賽和力量對抗，以小搏大，以快制高。
連續四年打進UBA四強的世新大學今年需要在防守、一對一和身體對抗上做出調整和進化，防守沒有升級進化，就很難在UBA打進冠軍決戰。
UBA大專籃球幾所精英學校正在翻身台灣籃球基礎和普世觀念，打出國際級防守強度、力量和身體對抗性，這是讓人興奮的起步。
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