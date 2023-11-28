▲「陸生」納健保行政院拍板定案！　預計明年2月實施分2階段上路

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陸生將視同外籍、僑生 明年2月符合條件可納健保目前台灣規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月的在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保。行政院表示，經過跨部會研議後，決定學籍已完成6個月且已註冊的陸生，應視同外籍生及僑生納入健保。
陳建仁院長說明，衛福部將依據《全民健康保險法施行細則》第8條第1項公告「中華民國臺灣地區入出境許可證由內政部移民署許可發給事由註記『陸生就學』者，為得在臺灣地區長期居留之證明文件，並據以被保險人身分參加健保」，並訂於113年2月1日實施。
衛福部長薛瑞元提到，陸生納健保相關政策將分為2階段上路，第1階段以施行細則處理，預計明年2月先實施，第2階段則是規畫取消6個月的限制，這部分不論是陸生、外籍生等所有納保對象都受惠，相關修法事項還在研擬中。
行政院強調「健康權」 籲正面看待陸生納健保議題陳建仁院長強調，健康權是全球普世價值的基本人權，中國學生來台就學，進入台灣教育體制，政府應照顧其健康權，而且也有助於台灣防疫，基於這2個立場認為學籍超過6個月且已完成註冊的陸生不應排除在外，應視同外籍生及僑生納入健保，希望社會各界以開闊的胸襟，正面看待陸生納入健保議題。
考量各部會相關準備與宣傳作業期程，此公告實施日期訂為113年2月1日。而在公告實施前，陳建仁院長請教育部、大陸委員會、內政部及衛生福利部等相關部會，充分做好對陸生的溝通及行政作業整備，使該政策如期如質實施，讓陸生在臺求學期間，可以得到健保醫療照護與保障。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60022
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