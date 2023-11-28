民眾生活難！中國「倒閉、裁員、失業」成新三潮　春節返鄉潮提前

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近來中國有將近20家大型民間公司傳出裁撤部門及裁員。有名男子在網路上抱怨，指出他失業五個月了，線上投了八千多份履歷，並面試約27間公司，但都未被錄取。「今年失業的人真的很多」、「阿里裁員實錘了，7%的裁員比例，大批人才將要回歸社會」、「最近很多大廠都在裁員」、「現在才11月份，全國各大科技廠巨頭開始陸續裁員」等說法在網路上流傳。
字節跳動旗下遊戲業務「朝夕光年」指出，旗下遊戲業務將進行業務收縮。對已上線的且表現良好的遊戲，會在保證運營的情況下尋求剝離；對還未上線的項目，除少量創新項目及相關技術項目外，均會關停。
上海一名網路公司員工向《自由亞洲電台》透露，上海、深圳有大量科技公司倒閉、裁員，無論是中層員工還是技術人員全都被辭退，「停止開發新產品，遣散技術人員，包括一些中層職位的管理層。這些人離開之後，估計不會再回到上海了。」
一名深圳網友表示，離春季還有幾個月，已經有大量打工族因找不到新工作而提前返鄉過年。「現在才11月份，深圳竟然出現大量的返鄉潮，聽說已經有上百萬人提前從深圳離開，有些人在走的時候真是發出撕心裂肺的吶喊，這次走了之後，再也不回來了。其實提前返鄉從來不是什麼新鮮事，但是今年提前了三個多月，甚至還衝上了熱搜，這究竟是怎麼一回事。」
針對目前中國的困境，資深財經評論人蔡慎坤接受《自由亞洲電台》採訪時表示，中國面臨的難題不是單純的經濟問題，主要是由政治因素所造成，是政治問題。「無論是企業還是個人或外資或官員，還是普通人，現在對未來沒有信心。無論是企業還是個人，都不會去作深度、長遠的打算。企業家都是考慮怎麼樣過一天算一天，而個人就更不用說了。」
蔡慎坤認為，現在中國的問題不是單靠政府出台某個政策就能解決，「你（政府）要發展民營經濟要創造良好環境，你現在沒有良好環境。民營企業被完全排除在外，你光喊口號，沒有實質性內容。你怎麼樣把民營企業帶動起來。」他指出，日前中國出台關於支持民營經濟的25條措施，其實沒有實質性內容。
報導指出，此次中國企業大裁員和上個世紀90年代有相同之處，不同在於當年「改革開放」政策下的國企向股份制轉型，員工被買斷工齡，自謀出路，民企經濟的壯大最終解決了中國失業問題。但中國當下的失業潮則是民企關停和外資撤離中國所造成。