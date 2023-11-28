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農村水保署讚種瓜坑野溪復育是典範 期許引領全台投入

▲農村水保署署長李鎮洋見證下，南投分署與地主許秋容簽訂韌性坡地補助意願書。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.28)
▲農村水保署署長李鎮洋見證下，南投分署與地主許秋容簽訂韌性坡地補助意願書。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.28)

記者金武鳯/台中報導

農業部農村發展及水土保持署為提升山坡地環境韌性承受能力，今日在林業試驗所、農業部生物多樣性研究所等單位見證下，與南投縣國姓鄉地主許秋容簽訂韌性坡地補助意願書，並在種瓜坑野溪周邊植樹，共同宣示促進自然碳匯，齊心為環境永續努力。此為農村水保署首次完成韌性坡地補助簽約案，對於推動溪流復野的努力，極具意義。

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今日的簽約植樹活動，集結了國立中興大學、台灣河溪網協會、荒野保護學會台中分會、台灣原生植物保育協會、南投縣南港社區發展協會，以及南投縣國姓鄉糯米橋休閒農業區促進協會等相關單位，共50餘人共襄盛舉。

▲農村水保署肯定「種瓜坑野溪復育」是典範，期許能引領台灣其它地區投入，齊心為環境永續努力。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.28)
▲農村水保署肯定「種瓜坑野溪復育」是典範，期許能引領台灣其它地區投入，齊心為環境永續努力。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.28)
農村水保署李鎮洋署長表示，為達成農業部門2040淨零排放目標，該署已提出韌性坡地補助方案，緩衝綠帶撫育、棲地友善措施及水砂溢淹區等3項補助，積極推動私有地地主或實耕者，主動營造工程周邊緩衝綠帶。李署長期許「種瓜坑野溪復育」成為典範案例，啟發引領臺灣其他地區共同投入，讓河溪整治能兼顧防災與生態，達到人與自然共好的願景!

▲農村水保署肯定「種瓜坑野溪復育」已完成，今天共同植樹500株促進自然碳匯力。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.28)
▲農村水保署肯定「種瓜坑野溪復育」已完成，今天共同植樹500株促進自然碳匯力。（圖／記者金武鳳攝，2023.11.28)
李鎮洋署長說，簽訂韌性坡地補助方案，補助緩衝綠帶種植後的撫育費用，種植第2年至第6年，每年補助每公頃6萬元，第7年至20年每年補助每公頃2萬元管理費用。另公有地也已訂定相關辦法，讓企業團體能以捐款方式參與，公私齊力擴展植樹量能。此外，期望集水區保育治理對策，除工程手段外，亦考量自然環境調適策略，整體提升山坡地環境韌性、降低災害風險、並營造生物棲地，達成藏水、保土等效益。

李署長指出，「種瓜坑野溪復育工程」是農村水保署與地主許秋容、Peter Chesson共同啟動臺灣治溪史上難得的工程，首度以「自然解方(Nature-based Solutions, NbS)」精神為本，取代過往採既有護岸及固床工改善重建的思維，將護岸改以緩坡及溢淹區概念，在安全無虞前提下，盡可能恢復溪流自然狀態。

許秋容表示，她與同為生態學者的澳洲籍丈夫Peter Chesson在國姓鄉種瓜溪畔花費千萬買地，並說服公部門與在也居民進行「種瓜坑野溪復育工程」，把土地給溪流當滯水沉沙緩衝帶，原本她以為這只是自己的「白日夢」，想不到理念能獲得肯定，夢想成真，她再笑說「很開心」。

種瓜坑野溪復育工程已完工，針對周邊約1,161平方公尺，由林業及自然保育署南投分署、林業試驗所蓮華池試驗站提供495株原生植物，今天由地主及各單位代表共同進行植樹，除促進森林增碳匯能力，進而達到涵養水源、國土保安與維護生物多樣性成效。由於這是農村水保署首次完成韌性坡地補助的簽約案件，對於推動溪流周邊土地復育的努力，極具象徵意義。


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