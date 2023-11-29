廖科溢首露面回應劈腿風波！否認重疊 傳為他墮胎「子虛烏有」
金鐘行腳節目主持人廖科溢去年12月宣布再娶TVBS主播秦綾謙後，遭多名女子爆劈腿，形象大傷，演藝事業跟著停擺。深陷渣男疑雲的廖科溢，時隔近1年，今（29）日首度公開露面，宣布復出主持緯來育樂台行腳節目《溢起趣打卡》，對於先前風波，他正面回應：「對我來說都是片之詞，澄清沒有什麼用處」，並強調被傳有人為他懷上雙胞胎、墮胎的事，「子虛烏有，是亂傳的！」他認為會討論的人還是會討論，所以後來選擇不再回應，並否認交往時間有重疊。
記者黃盈容／台北報導
廖科溢去年底深陷桃色風波，如今滿血回歸，對於之前出來爆料的多名女子，他坦言，「沒有什麼想說的」，因為不知道是誰爆料，有很多人問他是不是要道歉，他直言：「如果有錯就道歉，但沒有人要告訴我對象是誰」，他並沒有想太多，覺得很多事情已釋懷，不會想提告。
廖科溢透露，爆出風波後，秦綾謙並沒有因此不開心，「過去的事太太都知道，我當然結婚離婚過，也嘗試過幾段感情」。當初因公開婚訊卻引起風波，但廖科溢並沒有後悔公開喜事，「也是想清楚才公開，人就是這樣不用活得畏畏縮縮，沒有什麼不能說的。」
至於被控「劈腿」的事，廖科溢解釋，「真的沒有重疊，都是一個一個」，他第一時間有去檢討是否自己處理不當，沒有很果斷，他覺得有些對象消失久了，形同分手，但後來又突然跑出來，嘆：「沒有選擇去講，既然受傷，那就提出來一個個抽絲剝繭，但我也擔心對其他人會傷害。」
更直言自己感情中是常被放棄的一方，「談感情就是享受愛跟被愛，不愛後就變成受害者跟加害者，我覺得沒有感情也不用勉強」。
而新節目《溢起去打卡》12月3日起每週日晚上9點在緯來播出。
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