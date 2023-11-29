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廖科溢桃色風波懶人包！去年和秦綾謙再婚　遭多女控劈腿形象大傷

▲廖科（左）去年宣布和主播秦綾謙再婚，沒想到卻接連出現5名女子爆料，被劈腿，甚至為他墮胎，優質形象一夕崩毀。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲廖科（左）去年宣布和主播秦綾謙再婚，沒想到卻接連出現5名女子爆料，被劈腿，甚至為他墮胎，優質形象一夕崩毀。（圖／翻攝自廖科溢臉書）

記者黃盈容/綜合報導

金鐘行腳節目主持人廖科溢今（29）日宣告主持緯來育樂台行腳節目《溢起趣打卡》，旋風回歸電視圈。他去年12月宣布再娶TVBS主播秦綾謙後，卻陸續有多名女子出面指控遭男方欺騙感情、劈腿，甚至還傳出有女子為他墮胎，優質形象一夕崩毀，演藝事業也全面停擺。不過他和秦綾謙感情倒是未受影響，月初2人還喜迎愛的結晶出生。回顧當時風波，八卦程度更勝八點檔。時隔將近1年之際，廖科溢首度曝光說清楚，否認交往時間重疊，更強調有人為他懷上雙胞胎、墮胎的事，「子虛烏有，是亂傳的！」

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▲廖科溢（右）、秦綾謙婚後經常放閃，沒在管之前風風雨雨，日前還升格新手爸媽。（圖／翻攝自秦綾謙Donut & Yumi臉書）
▲廖科溢（右）、秦綾謙婚後經常放閃，沒在管之前風風雨雨，日前還升格新手爸媽。（圖／翻攝自秦綾謙Donut & Yumi臉書）
廖科溢曾獲得2座金鐘獎，過去一直給人優質暖男形象。2021年底傳出與結婚9年的老婆魏珮聿分居並協議離婚。2022年12月宣布梅開二度，和秦綾謙結婚，原是喜事一樁，誰知卻接連爆出劈腿，形象大傷。當時出面控訴廖科溢劈腿的就有前女友A小姐、B女、C女、V女、電視台女主管、S女，風波鬧得滿城風雨，廖科溢還被封新一代「時間管理大師」。
 

當初先跳出來爆料的A女，稱自己原是廖科溢粉絲，因對方臉書私訊才搭上線，那時廖科溢才剛離婚，還給A女檢查身分證。A女表示2人相戀1年並同居，房租都由她付。原以為會和廖科溢走下去，但誰知新娘不是她。

▲廖科溢過去形象陽光完美。（圖／NOWnews資料照）
▲廖科溢過去形象陽光完美。（圖／NOWnews資料照）
B女則透露，一樣是被廖科溢用臉書私訊搭訕，後來交往半年，雙方已經見過家長，B女更說曾為廖科溢墮胎過2次。C女也是在臉書上認識廖科溢，雖然2人沒有交往，但雙方互動當曖昧，廖科溢還曾向C女要裸照，只是事後又辯解「都是被逼的」，讓C女覺得被玩弄感情，非常不爽。

再來是V女，她表示自己在2015年廖科溢還在第一段婚姻時就曾和對方婚內出軌。S女說自己是去年5月到10月和廖科溢交往，時間完全和其他人重疊。

眾多受害女子中，還有電視台主管，她同時也是廖科溢的經紀人。她之前受訪時透露，廖科溢在之前就對她展開追求，還說可以為了她離婚，後來2人也真的交往，但直到看到新聞，她才知廖科溢二婚消息。

當時深陷風波的廖科溢曾表示：「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題，過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，在自己人生階段中，留下一筆遺憾。」

今則他則正面回應：「對我來說都是片面之詞，澄清沒有什麼用處」，並強調被傳有人為他懷上雙胞胎、墮胎的事，「子虛烏有，是亂傳的！」他認為會討論的人還是會討論，所以後來選擇不再回應，並否認交往時間有重疊。

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