廖科溢桃色風波懶人包！去年和秦綾謙再婚　遭多女控劈腿形象大傷

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當初先跳出來爆料的A女，稱自己原是廖科溢粉絲，因對方臉書私訊才搭上線，那時廖科溢才剛離婚，還給A女檢查身分證。A女表示2人相戀1年並同居，房租都由她付。原以為會和廖科溢走下去，但誰知新娘不是她。
B女則透露，一樣是被廖科溢用臉書私訊搭訕，後來交往半年，雙方已經見過家長，B女更說曾為廖科溢墮胎過2次。C女也是在臉書上認識廖科溢，雖然2人沒有交往，但雙方互動當曖昧，廖科溢還曾向C女要裸照，只是事後又辯解「都是被逼的」，讓C女覺得被玩弄感情，非常不爽。
再來是V女，她表示自己在2015年廖科溢還在第一段婚姻時就曾和對方婚內出軌。S女說自己是去年5月到10月和廖科溢交往，時間完全和其他人重疊。
眾多受害女子中，還有電視台主管，她同時也是廖科溢的經紀人。她之前受訪時透露，廖科溢在之前就對她展開追求，還說可以為了她離婚，後來2人也真的交往，但直到看到新聞，她才知廖科溢二婚消息。
當時深陷風波的廖科溢曾表示：「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題，過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，在自己人生階段中，留下一筆遺憾。」
今則他則正面回應：「對我來說都是片面之詞，澄清沒有什麼用處」，並強調被傳有人為他懷上雙胞胎、墮胎的事，「子虛烏有，是亂傳的！」他認為會討論的人還是會討論，所以後來選擇不再回應，並否認交往時間有重疊。
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