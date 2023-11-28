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鄭中基掀回憶殺！存7年能量蓄勢待發　台北賣「聲」加場開紅盤

▲鄭中基存7年能量蓄勢待發，台北加場演唱會開紅盤。（圖／寬宏）
▲鄭中基存7年能量蓄勢待發，台北加場演唱會開紅盤。（圖／寬宏）

記者蔡依庭／綜合報導

鄭中基隔7年將在明年3月9日以全新姿態、面貌，重回台北小巨蛋的舞台，首場完售後又加開3月10日加場，門票於今（28）天中午開賣，再度創下票房佳績已銷售8成，鄭中基得知後感動表示：「沒想到加演場也可以有好的成績，一心只想要在明年，以最佳狀態和大家見面！」

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時隔7年未和台灣歌迷見面，中間歷經艱難的疫情，鄭中基深刻體會，無論環境多麼惡劣、困苦，人們都能找到快樂的碎片，並以此為靈感創作此次的巡演，希望透過這次的演唱會，帶領大家重拾每一塊快樂碎片，進入充滿驚喜和歡樂的音樂世界。

鄭中基得知消息，表示：「心情很激動、很感動，沒想到加演場也可以有這樣好的成績，實在非常感謝大家支持，現在一心只想著一定要在明年以最佳狀態和大家見面，帶來最好的表演，回饋一路陪伴左右的歌迷。」

他將用盡所有一切能量，獻給支持他的歌迷，「真的很開心，也很謝謝大家，我會拿出滿分的能量，讓2場的舞台變得更精彩，也希望大家都可以開心享受我為大家所呈現的表演，好好期待吧！」《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024 台北站 加演場》請洽寬宏售票系統查詢。

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