最美咖啡廳CAFE ACME重返信義區！台北101高空35樓Chill早午餐盒
最美早午餐ACME，成功以台北表演藝術中心「曲面玻璃帷幕」設計、北美館「藝文聯名」玻璃屋圈粉無數，12月1日將重返信義區，「CAFE ACME mini | Taipei 101」登上台北101辦公大樓35樓，沈浸超Chill高空美景，為商務客群打造自製餐盒、外帶輕食、下午茶甜點及微醺Happy Hour。開幕限定打造復古可愛的「白綠漸層」咖啡杯，還有獨家貼紙、便利貼與餅乾一次曝光。
記者蕭涵云/台北報導
以早午餐打響名號、奠定質感生活風格的ACME團隊，陸續以「ACME Cafe Bar & Restaurant 台北表演藝術中心」的絕美「曲面玻璃帷幕」窗景轟動IG、「CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum 北美館」以玻璃屋裡打造與alice + olivia、VICTOR好幾場精采「藝文聯名」，成功圈粉無數，受封「台北最美咖啡廳」。
今年5月結束第一家象山門市後，12月1日將以「CAFE ACME mini | Taipei 101」之名重返信義區，登上台北101、首度進駐辦公大樓，在35樓打造高空咖啡廳。定調都會咖啡的空間設計以白色斑駁的牆壁、點綴著溫潤的深鐵色，選以中性色系的家具展現低調層次感，當飽滿陽光照耀入內，映照一日時光氛圍。
將投射在台北101大樓玻璃外觀的光線色調、與群山環繞的景象，轉化成「白綠漸層」的開幕限定視覺，搭配像素風二次元瞄繪出台北101大樓建築與咖啡杯圖騰，打造復古可愛的形象識別，點綴咖啡杯與菜單。
餐點部分則考量商務客群嚮往簡便快速外帶的需求，設計多款全新自製健康餐盒並保有輕食選項，解決上班族選擇每天午餐的煩惱；輕鬆下午茶必備甜點及傍晚微醺Happy Hour時段。
12月1日至12月31日「CAFE ACME mini | Taipei 101」開幕限定，點購指定餐點組合可獲得CAFE ACME x Taipei 101限定餅乾；不限金額消費贈送CAFE ACME Taipei 101限定貼紙組；還有機會獲得開幕限定 CAFE ACME Taipei 101便利貼。
而金色三麥集團則打造全新品牌「麥漢堡 SUNMAI BURGER」進駐新莊宏匯廣場，將釀酒麥渣研發製成獨家漢堡麵包，推出鮮酥雞麥漢堡、浪花蝦麥漢堡、BIG Q麥漢堡、蔬食蝦麥漢堡等7款口味。還斥資百萬引進全台第一座「智慧打酒牆」，研發16款on tap啤酒、調酒和無酒精飲品；更打破市場慣例、採「以量計價」，實現啤酒自由。