台灣最冷門森林遊樂園公開！「單月735人造訪」　遊客評價超意外

最美咖啡廳CAFE ACME重返信義區！台北101高空35樓Chill早午餐盒

▲繼台北表演藝術中心、北美館，最美早午餐CAFE ACME mini重返信義區，12月1日登台北101高空35樓，超Chill餐盒、下午茶甜點及白綠漸層限定咖啡杯等週邊一次曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲繼台北表演藝術中心、北美館，最美早午餐CAFE ACME mini重返信義區，12月1日登台北101高空35樓，超Chill餐盒、下午茶甜點及白綠漸層限定咖啡杯等週邊一次曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

最美早午餐ACME，成功以台北表演藝術中心「曲面玻璃帷幕」設計、北美館「藝文聯名」玻璃屋圈粉無數，12月1日將重返信義區，「CAFE ACME mini | Taipei 101」登上台北101辦公大樓35樓，沈浸超Chill高空美景，為商務客群打造自製餐盒、外帶輕食、下午茶甜點及微醺Happy Hour。開幕限定打造復古可愛的「白綠漸層」咖啡杯，還有獨家貼紙、便利貼與餅乾一次曝光。

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以早午餐打響名號、奠定質感生活風格的ACME團隊，陸續以「ACME Cafe Bar & Restaurant 台北表演藝術中心」的絕美「曲面玻璃帷幕」窗景轟動IG、「CAFE ACME｜Taipei Fine Arts Museum 北美館」以玻璃屋裡打造與alice + olivia、VICTOR好幾場精采「藝文聯名」，成功圈粉無數，受封「台北最美咖啡廳」。

▲最美咖啡廳「CAFE ACME mini | Taipei 101」重返信義區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最美咖啡廳「CAFE ACME mini | Taipei 101」重返信義區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「CAFE ACME mini | Taipei 101」將於12月1日正式開幕高空咖啡廳。（圖／ACME提供）
▲「CAFE ACME mini | Taipei 101」將於12月1日進駐台北101辦公大樓，正式開幕35樓高空咖啡廳。（圖／ACME提供）
今年5月結束第一家象山門市後，12月1日將以「CAFE ACME mini | Taipei 101」之名重返信義區，登上台北101、首度進駐辦公大樓，在35樓打造高空咖啡廳。定調都會咖啡的空間設計以白色斑駁的牆壁、點綴著溫潤的深鐵色，選以中性色系的家具展現低調層次感，當飽滿陽光照耀入內，映照一日時光氛圍。

▲CAFE ACME全新高空咖啡早午餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CAFE ACME全新高空咖啡早午餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「白綠漸層」開幕限定視覺，咖啡杯、貼紙組、便利貼。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「白綠漸層」開幕限定視覺咖啡杯、貼紙組、便利貼。（圖／記者蕭涵云攝）
將投射在台北101大樓玻璃外觀的光線色調、與群山環繞的景象，轉化成「白綠漸層」的開幕限定視覺，搭配像素風二次元瞄繪出台北101大樓建築與咖啡杯圖騰，打造復古可愛的形象識別，點綴咖啡杯與菜單。

▲ACME自製健康餐盒，平日週一至週五午間時段供應，價格落在220～250元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ACME自製健康餐盒，平日週一至週五午間時段供應，價格落在220～250元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ACME團隊的烘焙麵包、餅乾、甜點都相當受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
▲ACME團隊的烘焙麵包、餅乾、甜點都相當受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
餐點部分則考量商務客群嚮往簡便快速外帶的需求，設計多款全新自製健康餐盒並保有輕食選項，解決上班族選擇每天午餐的煩惱；輕鬆下午茶必備甜點及傍晚微醺Happy Hour時段。

▲點購森半抹茶白巧克力蛋糕等指定餐點組合，或消費購買CAFE ACME週邊商品，即贈送CAFE ACME x Taipei 101限定餅乾，每日限量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲點購森半抹茶白巧克力蛋糕等指定餐點組合，或消費購買CAFE ACME週邊商品，即贈送CAFE ACME x Taipei 101限定餅乾，每日限量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每日15:00-17:30 Happy Hour，獨享紅白酒開瓶8折、調酒品項「第二杯半價」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每日15:00-17:30 Happy Hour，獨享紅白酒開瓶8折、調酒品項「第二杯半價」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
12月1日至12月31日「CAFE ACME mini | Taipei 101」開幕限定，點購指定餐點組合可獲得CAFE ACME x Taipei 101限定餅乾；不限金額消費贈送CAFE ACME Taipei 101限定貼紙組；還有機會獲得開幕限定 CAFE ACME Taipei 101便利貼。

▲超Chill高空咖啡廳「CAFE ACME mini | Taipei 101」，預料又將掀起朝聖打卡熱潮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超Chill高空咖啡廳「CAFE ACME mini | Taipei 101」，預料又將掀起朝聖打卡熱潮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲因大樓電梯管制，民眾造訪需於台北101辦公大樓西側櫃檯詢問，並搭乘專屬電梯上樓。（圖／記者蕭涵云攝）
▲因大樓電梯管制，民眾造訪需於台北101辦公大樓西側櫃檯詢問，並搭乘專屬電梯上樓。（圖／記者蕭涵云攝）
而金色三麥集團則打造全新品牌「麥漢堡 SUNMAI BURGER」進駐新莊宏匯廣場，將釀酒麥渣研發製成獨家漢堡麵包，推出鮮酥雞麥漢堡、浪花蝦麥漢堡、BIG Q麥漢堡、蔬食蝦麥漢堡等7款口味。還斥資百萬引進全台第一座「智慧打酒牆」，研發16款on tap啤酒、調酒和無酒精飲品；更打破市場慣例、採「以量計價」，實現啤酒自由。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「厚菲力麥漢堡」搭配主廚特製麻辣牛肉醬，靈感來自經典麻辣鍋，擁有花椒與辣椒香。（圖／金色三麥集團提供）
▲「厚菲力麥漢堡」搭配主廚特製麻辣牛肉醬，靈感來自經典麻辣鍋，擁有花椒與辣椒香。（圖／金色三麥集團提供）
▲「麥漢堡SUNMAI BURGER」引進全台第一座「智慧打酒牆」，透過智慧取酒卡就能輕鬆自助打酒。（圖／金色三麥集團提供）
▲「麥漢堡SUNMAI BURGER」引進全台第一座「智慧打酒牆」，透過智慧取酒卡就能輕鬆自助打酒。（圖／金色三麥集團提供）

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