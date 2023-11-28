金管會修法！股東會議事手冊30天前要揭露 明年633家上市櫃適用
為讓投資人儘早知悉上市櫃公司股東常會各項議案，有充裕時間了解股東會相關資料，以利股東參與股東會行使其權利，金管會完成修法程序，明（2024）年起將擴大要求實收資本額達新台幣20億元以上或外資陸資持股比率達3成以上的上市櫃公司，須在股東常會30天前公告股東會議事手冊，也就是比現在的21日再提早9日公告，共633家上市櫃公司明年適用。
記者顏真真／台北報導
原本「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定，實收資本額達100億元以上或外陸資持股比率達3成以上的上市櫃公司，必須在股東常會30天前將股東會議事手冊及會議補充資料電子檔上傳至金管會指定的資訊申報網站。
但為讓投資人可以更早了解上市櫃公司股東常會議案，金管會先前公布「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」修正草案，擴大要求實收資本額達20億元以上或外陸資持股比率達3成以上的上市櫃公司，均須在股東常會30天前上傳股東會議事手冊及會議補充資料電子檔，明年股東常會議事手冊上傳時點即開始適用新規定。
金管會證期局表示，以今年7月底資料來看，有633家上市櫃公司實收資本額達20億元以上或外陸資持股比率達3成以上，若扣除依現行規定必須在30天前公告的294家上市櫃公司，估計明年有339家上市櫃受新規定影響，必須提前公告股東會議事手冊。