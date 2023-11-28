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Joeman新片暴瘦一圈「臉頰凹進去」　粉絲傻眼：認不出來

▲Joeman吸食大麻風波震盪22天，整個人暴瘦一圈，粉絲認不出來。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman吸食大麻風波震盪22天，整個人暴瘦一圈，粉絲認不出來。（圖／翻攝Joeman IG）

記者羅凌筠／綜合報導

擁有258萬人追蹤的YouTube網紅Joeman（九妹，本名翁雋明），本月6日持毒被逮，隨後拍片道歉承認吸食大麻，不過頻道仍有持續更新，今（28）日Joeman於個人社群帳號發布新片，他在上新聞22天內暴瘦一圈，凹陷的臉頰讓網友快要認不出來。

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▲Joeman新片暴瘦入鏡，雙頰沒剩幾兩肉。（圖／翻攝Joeman IG）
▲Joeman新片暴瘦入鏡，雙頰沒剩幾兩肉。（圖／翻攝Joeman IG）
Joeman的影片以開箱3C產品、上億豪宅受到歡迎，另一個招牌單元就是奢華對決平價的評測；Joeman在更新的影片中實測iOS內購YouTube會員收費比較貴，被多抽3成，提醒粉絲要買就記得切到PC或Mac瀏覽器。

▲Joeman持毒遭逮認錯道歉。（圖／翻攝Joeman YouTube）
▲Joeman持毒遭逮認錯道歉。（圖／翻攝Joeman YouTube）
不過網友的重點全部放錯，因為Joeman瘦出新高度，下顎線條明顯，臉頰無肉，好像皮包骨，整個人判若兩「妹」，粉絲紛紛留言「胖哥怎麼瘦成這樣」、「九妹怎麼感覺越來越瘦」、「九哥嚕來嚕散，記得吃飯」、「瘦到臉型都變了！哇塞」。

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