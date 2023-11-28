減輕育兒負擔　陳建仁宣布明年7月試辦臨時照顧服務

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陳建仁指出，基隆市成長非營利幼兒園是前瞻基礎建設計畫「校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間」所補助新建的幼兒園園舍，補助經費超過4千萬元，整體建築設計注重安全與美觀，採六邊形結構設計以強化安全，有別於一般園舍方正的格局，並搭配大面積窗戶，可一覽戶外美景，打造讓幼兒快樂、安全、體驗與探索的多元學習成長環境。
陳建仁指出，為讓雙薪家庭的父母能夠安心工作，基隆市府長期推動「幼兒課後延長照顧服務」，學期期間可提供照顧服務至下午5時，最晚也可延長至晚間7時，對於上班打拚的年輕父母是非常好的協助。112學年度基隆市共有57所公共化幼兒園，包括44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園及5所職場教保中心，已全數開辦「幼兒課後延長照顧服務」，約有1200名幼兒參加，開辦率連續6年蟬聯全國第一名；同時今年基隆市府教育處也以「公共化教保服務機構延長照顧服務」榮獲第6屆「政府服務獎」，堪為全國楷模典範。
陳建仁表示，許多縣市的公立學校附設幼兒園平日放學時間為下午4時，且寒暑假期間亦比照國小學期放假，無法提供家長教保服務。因此教育部將於明年寒假起與地方政府共同補助公立幼兒園人事費用，確保提供延長時段的照顧服務，家長僅需繳交基本的延長時段費用，不僅能減輕家長經濟負擔，也讓孩子得到最安全、妥善的照顧。另鑑於目前多數幼兒園未提供臨時照顧服務，教育部也自明年7月起，規劃選擇150個公共化幼兒園試辦臨時照顧服務，並於各據點排定每周固定服務時段，接受家長臨時托付的照顧服務。
陳建仁再度感謝教育部與基隆市府協力合作，以及基隆市成長非營利幼兒園的努力付出，積極完善幼兒照顧服務，為幼兒打造快樂的學習與成長環境，讓每位孩子都能在愛與幸福中長大，並將愛傳遞出去。政府會持續與各界一同攜手努力，積極打造臺灣年輕人願婚、敢生、樂養的友善環境，以解決少子女化問題。