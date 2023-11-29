UBA／政大除了游艾喆又跳出超級奇兵　健行、世新都被衛冕軍打掛

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最後讀秒的「雙徐」對決，板凳出發只打7分鐘的徐得祈，全場就這麼一次出手且命中，也一掃前6場三分球他共8投0中，一球也沒進的陰霾。
出身南山高中的徐得祈說：「這應是生涯最重要一投，肯定開心，特別是最後3分鐘教練換我上場，本來是要防守，但外援莫巴耶搶下籃板後，看到我站在底角，第一時間快傳給我，我果斷出手且進球，自己都不敢相信，但之前打亞青賽我也有進三分球，出手愈有信心。」
徐得祈說：「我是大一菜鳥，莫巴耶當下還敢傳給我，大抵是他知道平常我有在練，也沒讓他失望。」
政大教練陳子威說：「兩位數領先沒持續，一再犯錯，給健行太多機會，尤其退防太慢，幸板凳尤其徐得祈最後跳出。」
陳子威說，大一菜鳥巧立奇功，特別是big shot，替他高興，這應是他生涯最關鍵一投，但今天只是一場比賽，且贏就是贏，無論勝分多少，不過往後再逢健行，肯定會繼續擦出火花，值得期待。
相較徐得祈神奇一投，本季三分線出手增多的MVP游艾喆，此役雖傳出11助攻6籃板2抄截，但三分球卻8投盡墨，只得7分，陳子威說：「該投還是要投，但艾喆原最拿手的中距離，明顯變少，也即未來他在三分、兩分的選擇，乃至如何取得平衡，考驗他的智慧。」
開局健行小幅領先，政大旋超車，且始終保持兩位數差距，上半場 52：42，兩度領先17分，71：56進入末節，第四節健行回敬21：10，含前劉丞勳連2記三分球及一次加罰「三分打」連飆9分，74：78 咬住，徐宏瑋的三分彈更追成1分差，但「小徐」挺身而出，硬是一投讓「大徐」做白工。
徐得祈全場只得3分卻是無價之外，王凱裕三分球8投中3拿18分，開季來雙最高，外援莫巴耶20分14籃板，波波卡11分15籃板，也功在贏球。
健行劉丞勳4記三分球25分6籃板，蔡宸綱16分10助攻8籃板「準大三元」，外援史密斯10分15籃板「雙十」，徐宏瑋11分，哈特威克11分8籃板。教練劉孟竹說：「失誤太多，又難守莫巴耶的進攻籃板，本階段5勝2敗不滿意，尤其開季戰輸臺藝。」
至於大三隊長劉丞勳，「劉總」說，世大運洗禮後他愈成長，每天早上五點起來練投，延續健行傳統，幫助很大，尤其切投的選擇愈佳。劉丞勳說，儘管力拚輸球，但沒在怕的，外籍生、國手都不例外。