UBA／國體大狂勝文化45分　得分總算破百、「桑總」好感動

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桑茂森因帶中華男籃打今年杭州亞運，少有時間練國體，過去幾個月跟球員「聚少離多」，亞運結束上月11日歸隊，重帶國體僅四十幾天，但第一階段國體表現及戰績讓人驚艷，今天賽後桑茂森再一次幫子弟兵按讚，甚至自我解嘲說：「球員打得太好，我那麼久不在，他們都知道該做什麼，看來國體現在有沒有我，似已沒啥兩樣。」
「桑總」進一步詮釋，國體向來重團隊，他的帶兵哲學是，只要是球隊一分子，應都有自己的作用、價值，哪怕你如沒上場，但扮演啦啦隊，替隊友加油，一樣也有貢獻。
無論這是「桑總」的價值觀或啦啦隊新解，國體拿下近7季與文化對戰9次的第7勝，贏45分也超越109學年度預賽73：56原最高勝分17，特別是上季預賽國體是60：63輸文化，且終場前4分7秒仍1分領先，但被文化9：5尾盤，含帶著短暫「美國經驗」返臺的許浩翔重要4分，硬是逆轉勝。
複賽國體雖贏文化扳回一城，但他對上役的「痛」記憶猶新說，7年來對文化9戰輸2的另一敗，是107學年度預賽，文化總教練還是陳暉，陣中還有現活躍職籃的「殺手」林秉聖。
話鋒一轉，「桑總」對今天上半場就拿10分的199公分大二中鋒胡晉豪，愛之深責之切說：「開季前4場，胡晉豪欠佳，近3場稍回神，他條件好有未來，但不夠積極，尤其他將來肯定要往上走，UBA如打不好，職籃怎跟人家對抗，特別是碰到老外。」
胡晉豪今天先發18分鐘，8投中6拿12分7籃板，含上半場10分，這一波3連勝另2場，贏臺科他15分6籃板、贏臺藝4分10籃板，較前4場他得分籃板都是個位數，明顯開竅，7戰場均6.9分5.9籃板，含三分球6投中1。
對教練的期待，來自東泰高中的胡晉豪說：「來國體兩年只長1公分，希望再飆1公分突破兩百，但還是次第要轉型，走三號小前鋒，前提得苦練三分，至於對到老外，現確還是有點怕，接下來兩個階段還8場，會再對到虎尾科大、中信學院的外援，得有準備，試著挑戰他們，尤其身體碰撞。」
他說，未來8場對手相對較弱，目標得分、籃板「雙十」，但EQ的管控也得加強，學長陳力生看胡晉豪說：「他可以的，只是霸氣稍不足，再給他些心理建設，應可期待。」
國體12人都得分，6人上雙，胡晉豪之外，徐宇煇14、陳定雩13，林睿軒12，黃偉程及大一菜鳥張祐瑋各11分。
文化楊張祐誠11分最多，開季7連敗，與上季開季先4連敗再5連勝，落差不小，教練羅興樑說：「季前設定本階段要拿4勝，結果迥異，問題出在傷兵太多，土洋都是，今天又添2枚，未來兩個階段8戰，起碼得6勝，除了有5名外援的虎尾科科、上季第四臺師大較強，另6隊得都拿下，先求保級。」