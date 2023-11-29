日本東北遊樂日12/9-10在華山！7縣1市6大航空　巨型秋田犬聖誕樹

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活動期間，也將帶來早鳥抽獎活動以及遊樂日挑戰卡的遊戲，中華航空、台灣虎航、長榮航空提供機票；旅客最愛的JR東日本，也誠意滿滿的提供東日本鐵路周遊券進行抽獎。走逛一圈「日本東北遊樂日」更可以享受各單位準備的各式各樣的伴手禮，讓來到現場的台灣民眾可以滿載而歸。
第9屆的「日本東北遊樂日」五大亮點：
亮點一、超巨型「秋田犬聖誕樹」
好久不見的秋田犬們，又成群結隊來到台灣囉！「日本東北遊樂日」從日本東北帶來百隻以上的秋田犬，層層堆疊成為大型的聖誕樹，將出現在華山1914文化創意產業園區，可愛度爆表。
今年的「秋田犬聖誕樹」，來自日本最有名的秋田犬八公，今年度迎接誕生100週年，現場會使用100隻百歲限定領巾造型的秋田犬玩偶，打造出巨大的聖誕樹。只要將秋田犬聖誕樹拍照並打卡上傳Facebook或IG，並#日本東北遊樂日，就可以參加「帶秋田犬回家的抽獎活動」。
亮點二、日本海鮮祭每日2000份海鮮免費送
「日本東北遊樂日」攜手日本貿易振興機構（JETRO），要讓台灣民眾玩得開心、吃得盡興，只要現場填寫日本海鮮祭的問卷，出示填寫完畢的畫面，就能領取日本新鮮美味的干貝，每天發送2000顆。
亮點三、6種免費東北工藝品手作體驗
「日本東北遊樂日」現場今年帶來各地方的特色工藝手作，提供台灣朋友免費體驗。有來自福島縣的「紙藝紅牛」、山形縣「迷你花笠」、岩手縣花卷市的「南部流芥子娃娃彩繪」、秋田縣湯澤市的「新粉細工彩繪」、岩手縣的「小岩井農場羊毛氈」以及秋田縣的「生剝鬼裝飾」，現場一次體驗日本東北各縣市的傳統手作體驗，可在現場DIY並帶回家。
亮點四、清酒、葡萄酒和威士忌的試飲立吞酒吧
回歸疫情前的試飲立吞酒吧，今年除了精選各種來自日本東北的清酒以外，也首次帶來日本東北產的葡萄酒以及威士忌，到「日本東北遊樂日」現場能體驗日本東北美酒。
亮點五、舞台活動
今年的舞台活動也精彩，有延續往年都來到「日本東北遊樂日」的日本東北的伊達武將隊等精彩表演外，還有三颯舞、慶賀搗年糕隊等，現場以傳統技藝吸引台灣民眾目光；另外台灣超人氣的網紅「阿翰PO影片」以及「RyuuuTV」、詹姆士，都將到舞台上分享日本東北的旅遊體驗。
【活動資訊】
地點：華山1914文化創意產業園區 東2A~東2D &金八廣場
入場票價：免費入場
活動日期：2023年12月9日(六)~12月10日(日)
活動時間：10：00~18：00(最後進場時間17:30)
活動網頁：請按此
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