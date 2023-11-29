限5天！7-11「大罐麥茶、炒麵」買1送1　全家巧克力6元、雪糕13元

超商本周限定優惠更新！7-11自後（1）日起至12月5日限時五天開跑，本周DM充滿聖誕氛圍，共推出9款商品促銷，其中多達3款都是買一送一，包括自有品牌iseLect梅子綠茶、麥茶任選搭配，550ml瓶裝平均只要10元；日本蒟蒻凍麝香葡萄平均35元、農心辛炒麵平均38元。
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🟡全家便利商店
全家會員優惠自今（29）日起至12月3日限時5天開跑，本周DM有13款商品，其中3款商品是買一送一，包括野菜生活紅色綜合蔬果汁平均20元、韓國樂天穀物口袋餅平均20元，以及日本皇廚蒟蒻拉麵2人份原價199元，平均單人份50元開吃，熱量不到100大卡。
全家「康康五」限時周末五六日登場，12月1日至12月3日期間，多達8樣商品折扣幅度達5折。本周現煮飲品優惠是大杯特濃美式買一送一，平均單杯28元，冰熱不限。
此外，另有悅式Light鹼性水平均10元、百吉巧克力脆皮大雪糕平均13元、利口樂蔓越莓潤喉糖平均23元、宅間梅片平均40元、湖池屋波哆薯圈白松露口味平均18元、農心辛拉麵平均25元、包裝得像糖果的Bon O Bon巧克力平均6元。
🟡萊爾富
萊爾富本周暫停LINE官帳會員優惠，改為12月1日至12月12日發動「決戰雙12」商品優惠，近50款餅乾、巧克力、飲品、咖啡最低4.9折起。
◾奧利奧濃脆夾心酥(香草/巧克力口味)，原價79元、特價39元，4.9折。
◾黃金康貝特能量飲料，原價25元、買1送1（平均13元）。
◾奇動能量飲熱帶百香果風味，原價39元、買1送1（平均20元）。
◾白蘭氏雙認證雞精，原價59元、加1元多1件（平均30元）。
◾北海鱈魚香絲／北海鱈魚香絲寬條，原價50元、任2件75元，約7.5折。
◾有茗氣氣泡鮮果茶，原價45元，加12元多1件（平均29元）
◾貝納頌290ml系列指定飲品，原價35元，加12元多1件（平均24元）
🟡OKmart
迎接2023年亞洲棒球錦標賽（簡稱亞錦賽），12月3日在台北大巨蛋棒球場開打，OKmart祭出「破蛋團購優惠」。即起至12月10日期間，在線上雲端商城OKmall開跑，原價13元的茶葉蛋，30顆特價370元（平均12元）、50顆特價600元（平均12元）。
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