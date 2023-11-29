NBA／美記透露湖人依舊想追LaVine 若談交易公牛必定索要Reaves
NBA芝加哥公牛開季至今僅打出5勝13敗排名東區倒數第3，隨著戰績不振，有關當家球星Zach LaVine的交易傳聞四起，其中《The Athletic》記者Shams Charania今（29日）也在節目上透露，洛杉磯湖人依舊會持續追蹤LaVine的動向，但我確定若雙方開啟談判，湖人Austin Reaves一定會在交易包裹中。
記者張志宇/綜合報導
記者Shams Charania表示，「湖人會持續保持耐心，去年湖人曾在交易截止日前就追求過LaVine，不過湖人最終選擇了不一樣的補強方式，交易來角色球員並殺入西區冠軍戰，如今又再度想追求LaVine，我敢確定若公牛想交易LaVine給湖人，Reaves一定會在交易包裹中，因為Reaves的價值不只公牛球團想要，只要湖人做任何交易報價，Reaves永遠回在對方的交易要求名單中。」
日前《Yahoo Sports》記者Jake Fische就指出，Zach LaVine想去到一支爭冠球隊，所以希望去到76人、湖人與熱火，但除了爭冠球隊外，Fische直言馬刺也是Zach LaVine心儀球隊之一，LaVine對於加盟聯手「斑馬」Victor Wembanyama十分感興趣，且更希望能為馬刺主帥Gregg Popovich效力。
Zach LaVine開季至今出陣17場比賽僅缺席1場，場均上場35.9分鐘，繳出22.1分、5.1籃板、3.4助攻，整體命中率為45.3％、三分命中率為34.4％，雖交易風聲四起，但目前公牛管理層還尚未決定將重建還是力拚季後賽。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁