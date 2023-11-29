為6萬元債務糾紛？18歲男假借慶生「擄人談判」 警逮9嫌犯到案
本月28日凌晨2時許，新北市板橋區發生一起擄人案件，警方獲報後隨即展開調查，經調閱監視器畫面，陸續於新北市土城、桃園市、宜蘭市等處，共逮捕9人到案。據了解，涉案的18歲林姓男子供稱，與被害人為高中同學，因雙方之間有6萬元的債務糾紛，才會以慶生為由，夥同共犯謝男、劉男、孔男等人，將被害人押上車擄走談判，之後又丟包。警方也查獲辣椒槍、開山刀、愷他命等證物，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據警方調查，案件發生於28日凌晨，民眾報案指有當街擄人，警方隨即展開調查，調閱監視器畫面後，現場3台車輛涉案，警方循線逮捕9人到案。18歲林姓男子向警方供稱，與被害人是高中同學，但雙方有6萬元債務糾紛，才會夥同其他人將其擄走。9名涉案人落網後，警方也查獲毒品愷他命及開山刀等。但究竟是純粹的債務糾紛，亦或是涉及毒品交易等，還需警方進一步調查釐清。
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