只有3天！全家大杯美式、韓國泡麵買1送1 迎聖誕節「巧克力6元」
全家本週康康五優惠提早曝光，自12月1日起至12月3日前，有大杯特濃美式、巧克力脆皮雪糕、韓國辛拉麵買1送1等，且Arcor BonBon巧克力／草莓可可也有買1送1優惠，原價12元、平均6元，提早為萬聖節準備零食糖果。此外，7-11秋冬必喝的GODIVA熱巧克力飲回歸，限量50萬杯，買就送同款造型縮小版磁鐵。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本週康康五優惠出爐，12月1日起至3日限定，門市「Let's Café大杯濃美式」買1送1，原價55元、平均28元，冷熱可互換。
APP隨買跨店取有7大商品優惠，買1送1包括悅氏鹼性水（原價20元、特價10元）、百吉巧克力脆皮大雪糕（原價25元、特價13元）、利口樂蔓越莓潤喉糖（原價45元、特價23元）、宅間梅片（原價79元、特價40元）、湖池屋 波哆薯圈-白松露口味（原價35元、特價18元）、農心辛拉麵（原價49元、特價25元）。
另外，還有Arcor BonBon巧克力／草莓可可製品任選買3送3，相當於原價12元、平均6元，且可以隨買跨店取，先把聖誕節糖果囤好囤滿！
7-11今起攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，嚴選精品等級巧克力豆「迦納可可」，厚實甘苦、香氣濃郁的可可風味，每杯售價99元、限量50萬杯。
只要購買一杯「GODIVA迦納熱巧克力再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款，同時憑專屬杯套優惠券至全台GODIVA門市再享滿300元折50元優惠。