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MLB／大谷翔平、山本由伸都想要！美記曝巨人有信心延攬他們加盟

▲根據大聯盟記者Jon Paul Morosi在28日於節目《MLB Network》透露，「舊金山巨人正全心投入大谷翔平與山本由伸的爭奪戰中。」（圖／取自美聯社／達志影像）
▲根據大聯盟記者Jon Paul Morosi在28日於節目《MLB Network》透露，「舊金山巨人正全心投入大谷翔平與山本由伸的爭奪戰中。」（圖／取自美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

「二刀流」大谷翔平可說是本季自由市場最大咖球員，也讓各球團展開瘋狂的商業大戰，其中諸多豪門球團都想得到這位實力與人氣艱鉅的球星，根據大聯盟記者Jon Paul Morosi在28日於節目《MLB Network》透露，「舊金山巨人正全心投入大谷翔平與山本由伸的爭奪戰中。」

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記者Jon Paul Morosi在節目上說道，「舊金山正積極追求這兩位選手，巨人已經準備好了，他們正全心全意投入這兩場戰爭中，他們有信心在未來幾週內成功讓大谷翔平或山本由伸成功加盟球隊。」

巨人在本季季後自由市場十分積極，從上季季後的操作就有預兆，去年巨人參與了Aaron Judge與Carlos Correa的競標，雖然最終都空手而回，但都曾一度在爭奪戰視為被最接近簽約的球隊。

本季在自由市場補強上，巨人已表態最優先的目標就是大谷翔平與山本由伸，大聯盟資深記者海曼Jon Heyman也表示，「巨人是3支打算對大谷翔平發起猛烈攻勢的球隊之一，另外兩支為芝加哥小熊與洛杉磯道奇。」

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