中華職棒／「謝謝當年獅子簽施子謙」 喊話轉戰台鋼要展現高價值
台鋼雄鷹第二次擴編選秀在昨（28日）公布，挑中樂天桃猿許峻暘、中信兄弟陳文杰、統一7-ELEVEn獅施子謙、味全龍隊王躍霖與富邦悍將郭俊麟，其中施子謙也在28日於臉書表示，「謝謝當年獅子簽施子謙，感謝台鋼雄鷹在擴編選秀指名了我，面對新的球隊、新的挑戰，自己會更加努力珍惜每一個機會。」
記者張志宇/綜合報導
施子謙在臉書發文說道，「謝謝統一獅，謝謝董事長、總經理、以及統一獅所有教練、隊友、行政人員、還有球迷。謝謝當年獅子簽施子謙 ，才有機會開啟自己的職棒舞台，也感謝台鋼雄鷹在擴編選秀指名了我，面對新的球隊、新的挑戰 ，自己會更加努力珍惜每一個機會，這是一個新的起點，依然還是做自己最喜歡最擅長的工作，期待自己能再展現出更高的價值。 」
施子謙在2017年季中選秀會被獅隊以第三輪第10順位選中，隔年2018賽季就先發19場，繳出11勝5敗、防禦率3.86成績，並拿下該年新人王，並站穩統一先發輪值。
生涯至今施子謙共出賽129場，其中63場為先發出戰，拿下27勝27敗、防禦率5.51的成績，本季在獅隊32場出賽皆為後援登板，拿下1勝1敗、2救援成功與2次救援失敗、4次中繼成功、防禦率為4.41。
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